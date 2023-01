La nuova frontiera del management di alto livello: il Fractional Executive

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con YOURGROUP S.R.L.

Le aziende sono chiamate a rispondere alle sfide di un mercato e un contesto in continua evoluzione. Hanno sempre più necessità di tenere il passo con i tempi, aggiornarsi e, ovviamente, mantenere ben saldo lo sguardo sull’obiettivo principale: crescere e sostenere il proprio business. In questo processo, il sostegno dell’innovativo servizio di Fractional Executive rappresenta un’opportunità sempre più apprezzata e sfruttata dalle PMI, così come dalla grande impresa.



Gestire le fasi più delicate del cambiamento

Affrontare un processo di trasformazione, crescita, innovazione e fasi delicate come l’uscita di un manager, l’eventuale selezione di uno nuovo o ristrutturazioni, pre-post merger o vendita/acquisizione, si traduce per la gran parte delle realtà imprenditoriali in un incremento (o re-placement) di risorse e investimenti. E questo è vero sia dal punto di vista economico che anche – se non soprattutto – da quello del capitale umano.



In tale contesto, ma anche in momenti di ristrutturazione o turnaround, la gestione ottimale dell’assetto manageriale gioca un ruolo di primo piano. L’operazione non risulta, però, così semplice o immediata. Per questo motivo, molte imprese si appoggiano sempre più a servizi di Fractional Executive, anche nella modalità più tradizionale ed estesa del Temporary Management, capaci di fornire supporto e accompagnare verso il nuovo assetto con competenza, professionalità e senza l’obbligo di investimenti considerevoli.

Un modello di business innovativo e vincente

Con Fractional Executive si fa, infatti, riferimento a un modello di business nato negli Stati Uniti una ventina di anni fa e pensato per permettere alle aziende di godere dei vantaggi di avere a disposizione per alcuni periodi figure esperte e con skills specifiche, senza i vincoli dell’assunzione e con la possibilità di formare e veder crescere l’expertise interno dei propri dipendenti. Un asset strategico apprezzato e che introduce in azienda esperienze specifiche e necessarie.



Società leader nel settore, YOURgroup è pioniere in Italia per il Fractional Executive, che ha introdotto a partire dal 2011, offrendo supporto operativo on site per ogni area aziendale grazie alla sua rete di più di 250 fractional manager di consolidata e lunga esperienza aziendale in società leader mondiali. Un team di manager selezionati attraverso un complesso processo interno che ha permesso di creare un vero e proprio hub di competenze, strutturato in otto aree specialistiche:

yourCFO per la finanza operativa, CFO service, controllo di gestone e tesoreria yourDIGITAL per assicurare un bagaglio di esperienza nel segmento della digital transformation, yourHR per il mondo delle risorse umane, yourCEO per tutto quanto riguarda la divisione general manager, sales operations e sostenibilità, yourNEXT per la comunicazione professionale e le relazioni istituzionali, yourCPO per un approccio innovativo al mondo del procurement, yourCMO nel settore del fractional marketing ed infine yourCLO per riuscire a tutelare al meglio gli interessi della propria azienda sul terreno giuridico.



Agevolare l’incontro tra imprenditori e manager

L’obiettivo, come spiegato anche da Andrea Pietrini, Chairman di YOURgroup e autore del libro “Fractional Manager – una nuova professione per imprese che evolvono”, «è quello di promuovere lo sviluppo manageriale e agevolare l’incontro tra tutte le realtà del sistema produttivo italiano, in ambito nazionale e internazionale».



Grazie al Fractional Management, le imprese vedono crescere le proprie opportunità di mercato: introducendo nuove competenze e aprendo a un mondo di possibilità, in un modello più vicino alla modalità manageriale piuttosto che a quello della semplice consulenza, le figure proposte da YOURgroup si integrano al meglio nella società in cui vanno a operare, diventandone parte integrante, seppur presenziando in azienda solo alcuni giorni a settimana.



Una realtà in costante crescita ed evoluzione

La crescita costante di YOURgroup è confermata anche dalla recente adesione ad AssoNEXT – Associazione Italiana delle PMI quotate su Euronext Growth Milancon l’intento di offrire alle società italiane che guardano al mercato dei capitali sempre maggiori strumenti di supporto per la loro crescita e internazionalizzazione. L’esperienza di grande successo di YOURgroup nel promuovere un modello innovativo per manager e aziende, ha spinto Andrea Pietrini a scrivere “Fractional Manager – una nuova professione per imprese che evolvono” edito da Egea, la casa editrice dell’Università Bocconi, che introduce a una professionalità al passo coi tempi e rappresenta uno stimolo per una trasformazione culturale delle imprese, portando testimonianze di professionisti e imprenditori.



Il libro è disponibile per l’acquisto sulle principali piattaforme (Amazon, Egea, IBS, Mondadori, laFeltrinelli, Hoepli). Per maggiori informazioni sulle sue attività di YOURgroup è, invece, possibile consultare il sito internet www.yourgroup.it, tanto per gli imprenditori in cerca di supporto, quanto per i manager che vogliono entrare a far parte del team di Fractional Manager. Presente oltre che sul territorio italiano anche in Svizzera, in Francia e nel Regno Unito con oltre 250 Fractional Executive, e l’obiettivo di arrivare a 500 nei prossimi tre anni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 19:02