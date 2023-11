Una formazione all’avanguardia per le professioni del presente e del futuro

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PIAZZA DELLA RESISTENZA

Una crescita costante avvenuta nel corso degli anni rende oggi l’Istituto di Istruzione Superiore “Piazza della Resistenza, 1” di Monterotondo una realtà scolastica complessa e articolata che offre alle sue studentesse e ai suoi studenti una proposta culturale e formativa completa, spendibile sia per il proseguimento degli studi universitari, sia per il mondo del lavoro, guardando alle professioni del presente e del futuro. Un’offerta formativa che si connota per una forte identità tecnico-scientifica, ben radicata sia sul territorio locale che nelle zone limitrofe, da oltre quarant’anni.



La storia, infatti, parte nel 1969 e arriva ai giorni nostri inglobando oggi nell’offerta formativa i settori tecnologico (indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Costruzioni Ambiente e Territorio), economico (indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi aziendali) e Liceo scientifico (Scienze Applicate).



Parlando con la dirigente scolastica, la dottoressa Giuseppina Focilli, si capisce chiaramente come la mission della scuola sia quella di accompagnare i giovani verso l’età adulta favorendone la capacità di partecipare sempre più consapevolmente ed attivamente alla realizzazione di se stessi, attraverso l’individuazione di un proprio progetto di vita, che consenta loro di esprimersi al meglio come individui, liberi, responsabili di sé stessi e degli altri, competenti sul piano affettivo-relazionale, culturale, professionale ed etico.



Open day e laboratori: costruire il futuro giorno dopo giorno



Da qui gli Open Day del 25 novembre - 16 dicembre 2023 e 20 gennaio 2024. Giornate organizzate non solo per presentare l’offerta formativa, ma che ospiteranno anche ex studentesse e studenti, ora inseriti nel mondo del lavoro, che porteranno la vera testimonianza di come l’Istituto di Istruzione Superiore “Piazza della Resistenza, 1” rappresenti una delle migliori soluzioni per lavorare con criterio alla costruzione del proprio futuro.



Un domani da costruire giorno dopo giorno nei tantissimi laboratori, tra cui spiccano quello di Industria 4.0 ed Edugreen per lo studio delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico (realizzati con i fondi europei PON FESR) e attraverso una serie di progetti che l’istituto attiva ogni anno, come è dimostrato dalla squadra di studenti e docenti arrivata fino ai campionati europei della RoboCup (con tutta l’intenzione di partecipare anche ai Mondiali), dalla partecipazione annuale al Maker Faire Rome, tra i più grandi eventi europei sull'innovazione tecnologica, e dalle numerose attività esperienziali e laboratoriali svolte in collaborazione con il C.N.R. ed altri prestigiosi enti di ricerca.





L’Istituto di Istruzione Superiore “Piazza della Resistenza” di Monterotondo apre le porte, in vista dei prossimi Open Day, presentando i vari indirizzi dei due plessi, la sede centrale di “Piazza della Resistenza 1” e la sede associata di “Via Tirso”, nei quali viene erogata un’ampia offerta formativa sia curriculare che extracurricolare. L’Istituto persegue in modo strutturale e sistematico l’ampliamento della propria offerta formativa proponendo agli studenti specifici progetti riguardanti le aree delle discipline d'indirizzo, delle competenze linguistiche, dell'inclusione, delle competenze di cittadinanza, delle nuove competenze orientative e STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), secondo le più recenti metodologie didattiche e seguendo le ultime indicazioni ministeriali. Nel corso degli anni sono state implementate iniziative didattiche funzionali al raggiungimento di livelli di eccellenza in ambito nazionale e internazionale.



Ampliamento dell’offerta formativa e coinvolgimento internazionale



Infatti, l’Istituto ha partecipato e vinto il progetto Erasmus sia in chiave 1, con la mobilità individuale a fini dell’apprendimento per studenti, personale docente e ATA, sia in chiave 2 come partenariato di scuole ed enti europei. E ancora: è presente il Gruppo Sportivo Scolastico, sono attive le certificazioni linguistiche e informatiche (CISCO) e tanto, tanto altro.



L’offerta formativa, infine, è stata collegata ai fondi stanziati con il PNRR e, a partire dal mese di dicembre e per tutto l’anno scolastico sarà attuato un ambizioso progetto organico di prevenzione della dispersione scolastica e di supporto alle fragilità con l’attuazione di diversi percorsi formativi totalmente gratuiti per gli alunni: a) corsi di potenziamento, metodologia e ri-motivazione allo studio delle competenze base (in matematica, italiano ed inglese); b) attività di mentoring, tutoring e coaching motivazionale individuale; c) percorsi co-laboratoriali con esperti (teatro, scrittura creativa-sceneggiatura di serie TV, laboratori di elettronica, meccatronica, elettrotecnica, costruzioni ambiente e territorio, informatica e scienze); d) percorsi per supportare i genitori alle scelte scolastiche e lavorative dei propri figli.



Il quadro si completa con la realizzazione, attraverso il piano Scuola 4.0, di due nuovi laboratori di ultima generazione presso la sede di via Tirso, uno dedicato all’E-commerce e al Marketing Digitale e l’altro alla Modellazione 3D e al Mapping e alla trasformazione di ben 27 classi in ambienti di apprendimento multimediali 4.0.



A corollario di tutto quanto finora detto, si evidenzia che all’interno dell’istituto è presente un Comitato Tecnico Scientifico, costituito da docenti, professionisti del mondo del lavoro, ITS, enti di ricerca e l’ente locale, che collaborano per rendere quanto più aderente al contesto lavorativo attuale, o alle richieste universitarie, il Profilo dello Studente in uscita.



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 11:03