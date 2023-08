Un'estate ricca di eventi nei Borghi Maestri dei Monti Prenestini

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA

Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina e Rocca di Cave ospitano per tutto agosto numerosi eventi e manifestazioni per tutti i gusti che si propongono di valorizzare il territorio attraverso l’organizzazione di momenti di aggregazione e condivisione. Concerti, spettacoli pirotecnici, appuntamenti gastronomici, senza dimenticare le celebrazioni liturgiche.



I festeggiamenti di San Rocco a Castel San Pietro Romano

Arroccato sulla cima del Monte Ginestro, borgo nominato come uno dei più belli d'Italia, si hanno riferimenti storici antichissimi già a partire dall'età del Bronzo. Ma è soprattutto grazie al cinema che Castel San Pietro Romano diventa celebre in tutta Italia: proprio qui, infatti, Luigi Comencini decide di ambientare il film “Pane, Amore e Fantasia” con Vittorio De Sica.

Si preannuncia un agosto di festeggiamenti per gli abitanti e i turisti della zona di Castel San Pietro Romano: organizzati dalla Pro Loco locale e con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, il borgo ospita una serie di eventi che anticipano la Festa di San Rocco Confessore di mercoledì 16 agosto. Da non perdere la passeggiata notturna giovedì 10 alle 21.00, con prenotazione obbligatoria sarà possibile effettuare una camminata sotto le stelle per ammirare gli scorci più belli del paese.



Dal 12 al 14 agosto si terranno due concerti in Piazza San Pietro per trascorrere delle serate all’insegna della musica. Il 14 giornata in festa con la Chiusura Novena e la Processione del Salvatore, finendo con uno spettacolo musicale con tanto di stand enogastronomici. Il 16 agosto, invece, si festeggia San Rocco confessore con eventi liturgici, ma anche concerti come quello di Daniele Si Nasce, il vincitore di Tale e Quale Show 2022, che propone le sue cover di Renato Zero. Chiude la giornata uno spettacolo pirotecnico. La Festa del Bambino, uno spettacolo gratuito per i più piccoli in scena il 18 agosto al parco di Via Vittorio Veneto (ore 18.00) e lo spettacolo celebrativo del 70° Anniversario Cinematografico di Pane, Amore e Fantasia di domenica 20 (ore 21.30, richiesta la prenotazione) mettono fine al fittissimo calendario di eventi organizzati nel borgo.

Tutti gli eventi dell'Estate Capranicense 2023

Le manifestazioni organizzate dal Comitato Festeggiamenti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale in occasione dell'Estate Capranicense 2023 sono iniziate già a luglio, quando si è inoltre tenuta l’inaugurazione dei nuovi allestimenti del Museo Naturalistico dei Monti Prenestini a Palazzo Barberini, a cui hanno partecipato anche il direttore del museo, Libero Middei, il sindaco Francesco Colagrossi e il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna (l'orario di apertura del museo fino al 30 settembre sarà 10.00-13.00/15.00-19.00, dal martedì alla domenica). Ma il cuore dell’estate capranicense batte ad agosto e prosegue fino ai primi di settembre con altri appuntamenti imperdibili. Sabato 12 agosto, in piazza Pietro Baccelli dalle ore 20.00, la "Cena sotto le stelle": stand enogastronomici faranno da cornice a una serata musicale con il gruppo I figli delle Stelle. E ancora: domenica 13 il gruppo cover dei Maneskin, lunedì 14 alle 20.30 al Tempio della Maddalena c'è il concerto con l'Orchestra Artemus e il coro Mysterium Vocis. Si prosegue il giorno dopo con appuntamenti religiosi come la Messa Solenne (11.00) e i Vespri (20.00), con le processioni accompagnate dalla banda musicale La Forma. Chiude la giornata uno spettacolo musicale in cui si esibiscono I Cosmos. Il 16 agosto la serata inizia con La Processione Solenne con il Santo e si chiude con un concerto alle 21.00 e i fuochi d'artificio. Saranno all’insegna dei concerti anche i giorni successivi: sabato 19 suona la Simone Band, poi il 26 gli Erre 6, mentre domenica 27 sarà la volta di uno spettacolo di musica popolare, con pasta e vino offerti dal Comitato della Confraternita.



La manifestazione Estate Capranicense si concluderà con gli ultimi eventi di inizio settembre: il weekend del 2 e del 3 si festeggia con la banda e la processione al Santuario Madonna delle Grazie, per finire poi con le penne piccanti e il vino sempre offerti dal Comitato nel corso di una serata danzante (sabato). Domenica sera, invece, al termine del concerto di Nada Band è in programma uno spettacolo pirotecnico. Infine, il 10 settembre, al Tempio della Maddalena dalle 19.00 va in scena il concerto del quintetto fiati Alchimie Sonore.

Inoltre, il Comune di Capranica Prenestina organizza due concorsi a premi che da sempre godono di un notevole riscontro e un concorso fotografico che permette ogni anno di ottenere scatti di scorci del borgo, tramonti, paesaggi e altre unicità del territorio che contribuiscono alla realizzazione del calendario comunale dell’anno successivo. Per finire, tutti potranno cimentarsi con Il CapraniQuiz, gioco virtuale con domande a risposta multipla sulle bellezze, la storia e le tradizioni di Capranica Prenestina e Guadagnolo (giocare è semplicissimo: www.capraniquiz.it).



Il Planetario di Rocca di Cave: scoprire la meraviglia dell’universo

Il borgo di Rocca di Cave, grazie ai suoi 933 metri d'altezza sul livello del mare, è il secondo comune più alto della provincia di Roma. Questa posizione gli ha concesso la possibilità di ospitare una postazione di osservazione astronomica, situata sulla torre centrale della caratteristica fortezza. L'astronomia, quindi, è parte integrante della cultura e della vita del borgo, come dimostrato anche dalla presenza del Planetario in cui è possibile assistere a spettacoli full dome.

Inaugurato nell'agosto 2018, il Planetario si trova in via di Colle Pozzo, vicinissimo al centro storico, e offre eventi didattici e di divulgazione scientifica dedicati a scuole, famiglie o gruppi di amici.



Quest’anno ad agosto è previsto un calendario ricco di eventi suggestivi e adatti ad ogni interesse. In occasione di San Lorenzo, Rocca di Cave apre le sue porte a grandi e piccini il 10, 11 e 12 agosto per osservare lo spettacolo al planetario con focus su meteore e asteroidi, esposizione di meteoriti ed osservazione al telescopio: il tutto verrà accompagnato da un apericena per godere a pieno del panorama che offre il territorio. Inoltre, a partire dal 13 agosto, il castello Colonna riaprirà le sue porte dopo un completo restauro e adeguamenti per garantire la massima sicurezza.

E ancora, Domenica 13 agosto alle 10.30 si terrà l’evento “Paleontologi alla riscossa!”, spettacolo realizzato al planetario e, a seguire, la “Caccia al Tesoro Giurassica” nel giardino. La domenica successiva, il 20 agosto dalle 17.30 è prevista una passeggiata geologica al monumento naturale di Rocca di Cave ed osservazione al telescopio del Sole e della Luna da un punto panoramico.

Nel 2016 venne ritrovato nel territorio di Rocca di Cave Tito, il primo sauropode italiano conosciuto attraverso resti scheletrici, confermando la loro esistenza sui nostri territori. Ad oggi, presso il giardino del planetario, è presente una fedele riproduzione naturale di Tito pronta ad affascinare sia i più giovani che gli adulti: Rocca di Cave dà la possibilità di vivere una fascinosa escursione, un ritorno al passato pensato per grandi e piccini che permette di osservare e comprendere la vera storia del luogo.



Il Geomuseo, infatti, rappresenta un viaggio alla scoperta del mondo dei fossili, uno scrigno contenente resti di molluschi, spugne e coralli che simboleggiano la testimonianza della vita passata e soprattutto vissuta che ha modellato la nostra attuale esistenza.

Il Geomuseo, oltre al Planetario stabile, ne ospita anche uno mobile e facilmente trasportabile, capace di rappresentare circa 9 mila stelle. Spettacoli astronomici dedicati alla scienza e alla geologia planetaria sono organizzati per persone di tutte le età per mostrare loro le bellezze dell'universo. Per avere informazioni sulle attività del Planetario è possibile inviare una email a geomuseoroccadicave@gmail.it o visitare il sito geomuseoroccadicave.it.

Tutti gli eventi dei tre comuni sono parte del progetto Borghi Maestri Monti Prenestini, finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 14:51