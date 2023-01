San Valentino: la festa più romantica dell'anno

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab

Il 14 Febbraio, praticamente in tutto il mondo, si celebra la festa degli innamorati che affonda le sue radici in tempi antichissimi. Sono tante le leggende che accostano la vita di Valentino da Interamna, vescovo di Terni, martire e poi santo, morto il 14 febbraio del 273 d.C., alle giovani coppie rendendolo il patrono degli innamorati. Un episodio della sua vita narra come un giorno il santo incontrò due giovani che stavano litigando, si avvicinò a loro con una rosa e li invitò a tenerla unita nelle loro mani: il gesto che li fece riconciliare subito e rafforzò l'amore tra loro.

Ma ciò che rende questo giorno dell'anno così speciale è la possibilità di ritagliarsi uno spazio tutto per sé e per la propria dolce metà. Sono tante quindi le attività a cui ci si può dedicare in relax tra i quartieri storici di Roma, a cominciare da un momento dedicato a se stessi.



Studio Mirò

Parrucchiere e salone di bellezza storico del quartiere San Giovanni a Roma, è un punto di riferimento per la bellezza delle proprie clienti da oltre 25 anni, prendendosi cura dei loro capelli e della loro bellezza, con l'unico obiettivo di rendere unica ogni donna, ciascuna con il proprio stile. Una volta entrati, comincia la magia del benessere a 360 gradi: dall'accoglienza, all'ascolto, fino alla personalizzazione di ogni trattamento, passando per l'uso di prodotti cosmetici di alta qualità. La sensazione delle clienti è quella di entrare in un luogo nel quale sentirsi subito a proprio agio, senza rinunciare alla sicurezza di trattamenti altamente innovativi e professionali. Infatti lo Studio Mirò e il suo team, composto da tre parrucchieri e due estetiste, segue costantemente corsi di aggiornamento e perfezionamento per proporre le soluzioni di bellezza più indicate ma sempre nel rispetto della pelle del viso, delle mani, del corpo e dei capelli.

Studio Mirò è in via Casoria, 5 a Roma. Per entrare nel suo mondo di bellezza e scoprire i vari pacchetti pensati per ogni stagione ed esigenza è possibile seguire il profilo Facebook del salone e prenotare un appuntamento al numero 06.7759 0147.

E dopo il relax di un trattamento di bellezza quale miglior modo per proseguire la giornata insieme alla propria anima gemella se non un pranzo o una cenetta in un locale caldo ed intimo?



Ristorante "Alla rampa"

Il Ristorante alla Rampa è sito a due passi da Piazza di Spagna nel centro di Roma. Il ristorante esalta al massimo i valori trasmessi dalla tradizione con un passato che ispira le decorazioni delle sale interne, costituite da un'architettura subito riconoscibile e completate anche da un'area all'aperto eventualmente riscaldata, in cui mangiare è sempre un piacere sia nei periodi più caldi estivi che in quelli invernali.

I locali e l’atmosfera del ristorante sono la scenografia ideale per rendere unica una serata romantica. A tutto ciò si aggiunge la professionalità dello staff e la possibilità di concordare un menu speciale per l'occasione.





SPgioielli Peroso

Se poi il desiderio è quello di acquistare un regalo prezioso alla persona amata è possibile recarsi da SPgioielli di Simona e Paolo Peroso, da anni una gioielleria di riferimento a Roma presso P.le di porta Pia 124, dove eleganza, creatività e gentilezza si incontrano per rispettare ogni esigenza: materiali ricercati ma anche gioielli senza tempo per trovare regali sempre originali. Dal lontano 1890, tramandata di generazione in generazione, il cognome Peroso ha una lunga tradizione nel campo della gioielleria. Ciò che contraddistingue questa famiglia è la selezione di marchi prestigiosi unita alla competenza dei titolari Paolo e Simona, che oggi gestiscono l’attività.

Ma come non menzionare il simbolo per antonomasia della festa degli innamorati: i fiori.



L'arte del fiore Maria

L’Arte del fiore Maria compie quest'anno i 60 anni di attività. Venere e Pino ereditano dai genitori Maria e Pietro molti riconoscimenti alla carriera tra cui il premio Campidoglio, il Pasquino d’Oro e il premio Leonardo. Dopo essersi formati professionalmente con la Scuola Nazionale d’Arte Floreale Pianeta Fiore diventano subito apprezzati Flower Designer e negli anni raggiungono diversi prestigiosi traguardi.

Il colore e i fiori della festa di San Valentino esprimono tutta la passionalità di un rapporto di coppia: per tradizione quindi è la rosa rossa a rappresentare questa festività ma può essere confezionata e abbinata con tantissime varianti legate alla discrezione di chi crea la composizione e di chi la richiede. Spesso l’insieme decorativo oltre i fiori è il fulcro per descrivere un amore; i fiori più adatti per esprimere sentimenti importanti con le rose sono, ad esempio, i tulipani rossi, le orchidee in tutte le loro innumerevoli varietà e gli anturium per la loro forma a cuore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 17:27