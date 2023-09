Istituto Universitario Progetto Uomo: una porta verso il futuro dell’educazione

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con IPU - ISTITUTO UNIVERSITARIO PROGETTO UOMO

L'educazione è il fondamento su cui si forma il futuro della società. Per coloro che desiderano intraprendere una professione in ambito educativo, i corsi di laurea in Scienze dell'Educazione dell’Istituto Universitario Progetto Uomo (IPU) rappresentano la tappa formativa indispensabile per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie a progettare e a realizzare interventi di aiuto alla persona orientati alla promozione del suo benessere in termini di autonomia e di autorealizzazione.

In un mondo in continua evoluzione, il ruolo degli educatori professionali è diventato sempre più richiesto. La formazione dei futuri educatori viene organizzata in settimane di studio e ricerca full immersion nella sede universitaria di Montefiascone, offendo agli studenti l’opportunità di vivere un percorso ricco di significati volto alla scoperta delle teorie educative più avanzate e delle strategie per affrontare le dinamiche multiculturali e intergenerazionali che caratterizzano la società contemporanea.



I corsi di laurea in Scienze dell'Educazione offrono agli studenti l'opportunità di esplorare e comprendere i processi educativi e acquisire le abilità necessarie per inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, svolgendo un minimo di 1.500 ore di tirocinio presso le strutture convenzionate con l’Istituto Progetto Uomo, seguiti da un team di educatori esperti che seguiranno l’intero percorso formativo sia in aula sia nei luoghi di tirocinio.

Il sapere e il saper fare, devono essere affiancati dal saper essere. Per questo gli studenti sono affiancati, nello studio e nella sperimentazione delle dinamiche relazionali di gruppo, da un tutor che funge da supporto per l’apprendimento e per l’acquisizione di tutte le competenze necessarie a lavorare in équipe. Questa particolare attenzione alla relazione è il fiore all’occhiello degli educatori laureati presso l’Istituto Universitario Progetto Uomo.



Durante il percorso accademico, gli studenti hanno l'opportunità di approfondire la conoscenza di tutte le discipline che costituiscono il complesso mosaico delle Scienze Umane e Sociali: pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia e filosofia così come anche le discipline dell’ambito giuridico, della biologia e delle neuroscienze, al fine di sviluppare abilità che consentano loro di intervenire e promuovere efficacemente processi educativi e inclusivi. Unendo teoria e pratica in modo sinergico, il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione abbraccia l'idea che un educatore debba avere una formazione completa e d’eccellenza, così da essere in grado di comprendere e operare all’interno di mutevoli e complessi contesti sociali.

Attraverso una combinazione di lezioni interattive, laboratori e stage pratici, gli studenti acquisiscono una solida base di conoscenze, mentre sviluppano abilità pratiche essenziali per intraprendere una carriera nel mondo dell’educazione.

Un’offerta formativa completa e interdisciplinare

L'Istituto Universitario Progetto Uomo (IPU) di Montefiascone, Sede Aggregata dell'Università Pontificia Salesiana di Roma, ha aperto le iscrizioni per il prossimo Anno Accademico.

L'offerta formativa della Laurea in Scienze dell'Educazione è strutturata in quattro indirizzi distinti, ognuno dei quali è stato progettato per soddisfare diverse aree di interesse e ambiti di intervento, rispondendo così alle esigenze dei diversi servizi che operano nel sociale.

La Laurea Triennale per Educatore Professionale è un percorso formativo mirato alla preparazione di educatori professionali che fornisce loro una solida base di competenze teoriche e operative nel settore dell’educazione. Gli studenti acquisiranno le conoscenze necessarie per comprendere i meccanismi di crescita e sviluppo della persona e per gestire efficacemente interventi educativi. Il Corso intende offrire allo studente conoscenze metodologiche, culturali e professionali caratterizzate da una formazione multidisciplinare e interdisciplinare. La Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione conseguita presso l’IPU, a differenza delle omologhe lauree italiane che permettono di esercitare esclusivamente in ambito socio-pedagogico, offre anche l’opportunità di ottenere il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di Educatore Professionale in ambito sanitario e socio-sanitario.



La Laurea Triennale in Educatore Professionale della Prima Infanzia è un percorso specificamente dedicato all’intervento educativo per i bambini della fascia di età 0-3 anni. Gli studenti ricevono gli strumenti necessari per comprendere le specificità di questa delicata fase della vita, approfondendo le conoscenze relative alla cura educativa dell’infanzia e al ruolo dell’educatore nell’asilo nido, nei servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità.



Il secondo ciclo di studi universitario, cui si accede dopo la conclusione di un primo ciclo triennale, è la Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione, che si articola in due diversi indirizzi.



Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi è un corso di laurea magistrale che forma figure professionale altamente qualificate, in grado di assumersi la responsabilità dei servizi educativi di comunità, accoglienza e riabilitativi. In questo senso l’offerta formativa prevede tre possibilità di specializzazione, una relativa alla disabilità e i bisogni educativi speciali, una all’integrazione sociale dei migranti e una alle dipendenze patologiche. In un momento storico di repentini cambiamenti sociali, nasce la richiesta di formare esperti della progettazione, gestione e innovazione dei servizi socio-educativi.

Gli studenti acquisiranno competenze per sviluppare strategie efficaci e innovative per rispondere alle esigenze dei contesti in cui operano.



Pedagogia Sociale e Consulenza Pedagogica è un percorso che nasce dall’esigenza di formare figure professionali di pedagogisti che siano specializzati nel sostegno alla persona in tutto l’arco della sua esistenza, soprattutto in particolari situazioni esistenziali o in momenti di maggiore fragilità, aperti all’ascolto e in grado di strutturare interventi individuali e di gruppo, esperti nella consulenza pedagogica.

Specializzazioni per un futuro di successo

Il percorso universitario in Scienze dell’educazione presso l’Istituto Progetto Uomo prevede un ampio piano di studi, che permette una crescita personale e professionale completa, integrando il sapere prettamente scientifico con quello delle scienze umane. Gli studenti sviluppano capacità di gestione delle dinamiche personali e di gruppo coinvolte nella pratica educativa, nonché la capacità di decodificare le variabili antropologiche, sociali, culturali e istituzionali legate all’azione educativa.

L’offerta formativa è adatta anche alle esigenze di quegli studenti che, pur lavorando da tempo in ambito sociale, non possiedono il titolo accademico in Scienze dell’educazione.



Con le iscrizioni ufficialmente aperte, l'Istituto Universitario Progetto Uomo offre un'opportunità a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso formativo significativo nel campo dell'educazione.

Questa laurea è la chiave per un futuro di successo, che consente agli studenti di investire nella propria crescita personale e professionale e contribuire a un mondo migliore attraverso l'educazione.

Tutte le indicazioni sulle modalità di iscrizione e sui corsi di laurea disponibili si trovano sul sito www.istitutoprogettouomo.it.

