Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ASSOCIAZIONE CULTURALE MADRE TERRA

Tra gli obiettivi cardine per un mondo e una società più giusti, l’abbattimento delle disparità sociali ha, dal 2012, un grande alleato: Madre Terra. Associazione culturale che, in collaborazione con realtà territoriali, tra le quali l’Associazione Omnia Res Cavitatis e Reti d’impresa tra attività economiche su strada, enti pubblici e privati, promuove l’uguaglianza sociale e di genere e si pone come obiettivo lo studio, la promozione e la diffusione della cultura, delle scienze, dell’arte e dell’informazione in ogni loro forma espressiva.



Parità di genere, da Centocelle al mondo intero



Organizzando eventi e promuovendo itinerari turistici alternativi capaci di far scoprire luoghi d’interesse nascosti tra i sobborghi e le periferie, attraverso visite guidate, presentazioni, workshop e convegni, Madre Terra punta a promuovere anche la rigenerazione urbana, la ripresa economica e l’aumento della competitività delle imprese: un approccio integrato non solo con e tra le realtà aggregative del territorio, ma che muove tra tradizione, patrimonio culturale e innovazione.



Nell’ambito dell’evento “Arte e Gusto a Centocelle” che, con il contributo della Regione Lazio, ha valorizzato e promosso il territorio sviluppatosi attorno all’ex aeroporto di Centocelle, con le sue eccellenze culturali, enogastronomiche, del dialetto e delle sonorità tipiche, Madre Terra ha lanciato, a partire da Ottobre 2022, l’iniziativa “Cerchio d’Autore”, artisti uniti per la parità di genere. Collettiva d’arte a sostegno della parità di genere e del rispetto della donna nel mondo. “Cerchio d’Autore” è un progetto in divenire, che da Centocelle, punta a parlare all’intero pianeta coinvolgendo sempre più artisti internazionali.



Una presa di coscienza collettiva



Lasciandosi ispirare dall’essenza femminile immutabile e creatrice, che diventa musa del processo creativo e artistico, artisti contemporanei, pittori, scultori, ma anche musicisti, cantanti, attori, personaggi del mondo dello spettacolo e celebrità donano alla collettività la propria opera e arricchiscono giorno dopo giorno la mostra con i loro messaggi lasciati su un piatto in canna da zucchero.



La scelta del piatto non è casuale, ma racchiude in sé la tipicità di un’identità tutta italiana e l’importante simbologia del nutrimento e della ciclicità, che sono l’essenza stessa dell’armonia e della vita. Lo scopo è divulgare il valore dell’essenza femminile come principio di vita e contribuire al raggiungimento della parità di genere, celebrando, valorizzando e promuovendo l’eterno femminino per rompere le consuetudini culturali che, ancora oggi, non permettono il raggiungimento l’uguaglianza di genere.

Il contributo di tutti



Avviata con il sostegno della Regione Lazio, attraverso la società in house Lazio Crea, la mostra sarà aperta al pubblico nel corso del 2023 e visitabile con una donazione simbolica. Gratuita per i bambini, tutto il ricavato verrà devoluto in beneficienza a realtà scelte di anno in anno e che operano per garantire il supporto delle donne nel mondo. Fino a dicembre 2023, il ricavato sarà destinato al progetto “Women of pace”, che opera a sostegno dell’accoglienza delle donne e madri ucraine, rifuggiate di guerra in Italia.



Madre Terra invita ogni artista a lasciare liberamente la propria testimonianza e arricchire il progetto “Cerchio d’Autore”. Per lasciare il proprio messaggio artistico al mondo è possibile richiedere il piatto tramite una semplice mail a madreterrarm@gmail.com e, una volta decorato, inviarlo all’Associazione culturale Madre Terra, via Giacomo Bresadola 104, Roma, cap. 00171. Ma per dare il proprio contributo è sufficiente anche taggare Madre Terra in un video condiviso sui social con il messaggio “Anche io aderisco al progetto artistico Cerchio d’autore, artisti uniti a sostegno della parità di genere”.



Altri progetti di Madre Terra



Tra gli artisti già coinvolti c’è l’artista Massimo Francalanci, che ha prestato la propria arte anche per la realizzazione del calendario 2023 nell’ambito dell’iniziativa benefica Conto Sorrisi. Un’opera dal risultato artistico coinvolgente che, fino al 31 dicembre 2022 è possibile acquistare online sul sito www.madreterraroma.com con una donazione di 10,00 € che sarà devoluta a sostegno delle iniziative di soccorso, supporto e sostegno alla popolazione ucraina.



Nel 2022, Madre Terra ha lanciato anche una campagna di Crowdfunding che, attraverso la collocazione di opere dell’artista italiano di fama interazionale Paolo Gugliotto nel retro degli ingressi dell’abbandonata Stazione della Metro C – Mirti, punta alla riqualificazione e rigenerazione urbana di Piazza dei Mirti a Roma, così da regalare una nuova importante tappa all’itinerario turistico di arte contemporanea della città Eterna.



Per maggiori informazioni sull’attività dell’associazione Madre Terra e restare aggiornati sulle sue iniziative è possibile visitare il sito internet www.madreterraroma.com, contattare il 3280588820, oppure inviare una mail a madreterrarm@gmail.com, pec: elisa.bellotti@legalmail.it.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 16:58