Paolo Fox e l'Oroscopo del weekend dall'11 marzo 2022: ecco i segni favoriti dalle stelle

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del Weekend che va da venerdì 11 marzo 2022 a domenica 13 e assegna le stelle della fortuna a tutti i segni zodiacali. L'astrologo fa le sue previsioni dallo studio de I Fatti Vostri ed esordisce con la preghiera che gli astri indichino la strada giusta a chi ha il potere e comanda.

L'OROSCOPO DEL WEEKEND DI PAOLO FOX

SCORPIONE Due stelle allo Scorpione. Questo fine settimana parte rallentato, ma tra sabato e domenica avrà di più. Nelle relazioni con gli altri c'è qualche ruggine. Cercate di ritrovare l'amore.

CAPRICORNO Due stelle anche al Capricorno. Fine settimana in cui vi sentirete strani e lo farete presente. Attenzione se avete a che fare con Ariete e Cancro a non intensificare il disagio. Weekend di ricarica.

ARIETE Tre stelle al segno dell'Ariete per Paolo Fox. C'è una differenza in questo weekend perché Venere non è più contraria come nei precedenti. Grandi novità nella seconda parte dell'anno.

TORO Giornata di maretta per il segno del Toro, a cui vanno tre stelle. Potrebbero tornare delle provocazioni, attenzione a chi è in disputa con il partner e a chi si sente trascurato. Qualche ragione ce l'avete.

GEMELLI Tre stelle anche ai Gemelli. Dovete fare le cose che desiderate nel weekend. Anche nei momenti più difficili siete ironici perché sapete vivere e vi fate coinvolgere dai problemi nella giusta misura.

LEONE Tre stelle anche al segno del Leone. In questi giorni avete bisogno di qualche conferma in più. Avete in mente di fare un piccoolo viaggio e in questo weekend è importante circondarsi di cose belle.

CANCRO Quattro stelle al Cancro, che rivela la sua natura passionale. Consapevoli delle vostre fragilità mettete su un muro. Questo weekend dovete essere senza schermi e pronti ad amare.

VERGINE Quattro stelle anche al segno della Vergine. Riscoprirete tranquillità e sentimenti dopo qualche giornata agitata. Sul lavoro è utile essere saggi e razionali. Fate strategie vincenti.

BILANCIA Anche al segno della Bilancia quattro stelle nel weekend. Avete avuto delle difficoltà e adesso volete superarle mettendovi contro qualcuno. Entro aprile risolverete tutto. Da maggio sarebbe complicato.

SAGITTARIO Paolo Fox assegna al segno del Sagittario cinque stelle della fortuna. Per il segno, dunque, un weekend favorito dagli astri. Si parla di novità, flirt e avventure.

ACQUARIO Stesso discorso per l'Acquario, che potrà godere questo fine settimana di cinque stelle. Si tratta di un segno privilegiato con i riflettori addosso. Parlerete in modo chiaro.

PESCI Cinque stelle ai Pesci, che avranno un ottimo cielo. Avete Venere, Marte e Giove favorevoli e state andando incontro a un futuro molto importante. Questo weekend promette bene per l'amore.

