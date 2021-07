Paolo Fox, l'oroscopo per il weekend del 10 e 11 luglio: i segni favoriti

Paolo Fox condivide l'oroscopo per il weekend dopo aver fatto le previsioni per ogni segno zodiacale. L'astrologo, volto noto della televisione, assegna le consuete stelle della fortuna. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma come dice sempre Paolo Fox «Non credete all'oroscopo, ma verificate». Ecco le indicazioni delle stelle per il 10 e 11 luglio.

OROSCOPO PER IL WEEKEND

ARIETE emozioni favorite questo weekend per l'Ariete. Attenzione a non perdere una collaborazione. Siate calmi e cauti. Anche in amore un po' di agitazioni, domani le coppie discuteranno.

TORO Il consiglio per il Toro questo fine settimana è quello di non fare scelte azzardate. Domani inizia un periodo di rigore. Non dovete sperperare soldi.

GEMELLI I Gemelli sono pronti per ripartire e domani è una giornata positiva per i sentimenti. Ci sono novità in arrivo anche per il lavoro.

CANCRO Grandi emozioni nel weekend per il Cancro, ma non fatevi prendere dall'ansia. Non c'è solo il lavoro anche se avete molti impegni ultimamente.

LEONE Agitazioni sul lavoro per il segno del Leone. Le emozioni avranno la meglio, ma cercate di rilassarvi questo weekend.

VERGINE sensazioni positive. Possono concludere un accordo. Domani positivo per i single. Polemiche sul lavoro.

BILANCIA Weekend ricco di tensioni per il segno della Bilancia perché potrebbero presentarsi piccole incomprensioni sul lavoro. Andrà meglio per i sentimenti.

SCORPIONE rappacificazione in vista per lo Scorpione, ma cautela in amore. Le giornate del weekend per il segno saranno cariche di energia.

SAGITTARIO Giove non sarà più opposto e il weekend si rivelerà interessante dal punto di vista sentimentale per il segno del Sagittario.

CAPRICORNO Luna opposta per il Capricorno che dovrà recuperare energia a causa di una Luna dissonante. Evitare di firmare accordi.

ACQUARIO L'Acquario dovrà, invece, evitare diverbi. C’è chi cerca un nuovo impiego. La settimana non sarà facile. Attenzione sul lavoro.

PESCI Luna favorevole per il segno dei Pesci questo fine settimana. Momento positivo sul lavoro, ma perplessità in amore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Luglio 2021, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA