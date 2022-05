Paolo Fox, l'Oroscopo del weekend dal 6 maggio 2022: ecco i segni più fortunati

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del Weekend per il fine settimana che va da oggi, venerdì 6 maggio, a domenica 8. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le previsioni per i segni zodiacali dallo studio de I Fatti Vostri su Rai Due. La situazione planetaria cambierà dalla settimana prossima e molti sono già in fase di recupero. Ecco come sono state assegnate le stelle della fortuna, da una a cinque.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL WEEKEND

LEONE Due stelle al segno del Leone per il weekend. Luna concitata soprattutto sabato e domenica. Avete tante idee per la mente e quando scalpitate pretendete attenzioni e siete intolleranti. Attenti a non strafare.

BILANCIA Due stelle anche al segno della Bilancia per questo fine settimana. Momento di revisione. Siete nati per l'equilibrio, quando perdete la pazienza state male. Nei prossimi giorni avrete l'opportunità di migliorare.

ARIETE Tre stelle all'Ariete. State facendo tanto e avete bisogno di riposo. Siete pronti a dire delle cose terribili. Nella vita bisogna anche trovare le giuste misure. Dalla prossima settimana buon aspetto planetario di Giove. Attizzate gli animi.

CAPRICORNO Fine settimana con una Luna strana per il Capricorno. Riflessione profonda sulle cose che volete fare e quelle che non volete fare. Rischiate di non vedere le sfumature. All'inizio siete diffidenti, ma non dovete esserlo.

SAGITTARIO Tre stelle anche al segno del Sagittario per l'astrologo Paolo Fox. Già avete una nuova dirittura di arrivo. Ad aprile non avete trovato giusti riferimenti in amore. Migliorerà.

SCORPIONE Quattro stelle al segno dello Scorpione. La lontananza ci fa capire chi è importante. Vi renderete conto a causa di un distacco di quanto siano importanti alcune persone. Il weekend aiuterà.

CANCRO Quattro stelle anche al segno del Cancro. Adesso avete dei progetti per il futuro. Cercate di sistemare tutto per tempo. La seconda parte dell'anno è un po' a rallentatore. Tutto quello che conta vale.

PESCI Weekend in recupero per il segno dei Pesci, a cui Paolo Fox assegna quattro stelle. Siete attratti dalle persone che vi creano guai. In questo fine settimana dedicatevi alle relazioni più belle.

GEMELLI Grande energia dietro le porte per il segno dei Gemelli. Giove è ancora un po' storto, ma avete già una marcia in più. Manca solo la persona giusta nei sentimenti o sul lavoro.

TORO Cinque stelle al Toro. Non vi curate di quelli che vi mettono al bando. Voi entrate nel cuore della gente. Se avete bisogno di consensi prima o poi ce la fate. Carte da giocare nel weekend.

ACQUARIO Weekend sull'onda della libertà per il segno dell'Acquario almeno a livello mentale. Avete cinque stelle e farete voli pindarici, via libera alla fantasia.

VERGINE La Vergine è molto fortunata e può contare su cinque stelle. In questo weekend tante cose da dire e da fare. Recuperate dopo giorni sottotono. Passionalità e nuovi amori.

