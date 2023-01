L'Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 gennaio: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 gennaio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Sarà una settimana molto positiva, le stelle sono dalla vostra parte in amore, mentre Venere finalmente non è più contraria. Cercate di lasciarvi andare, di vivere una passione, mettendo da parte l’orgoglio. Il 2023, quindi, parte alla grande. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono vere e proprie svolte, ma tutto sta ricominciando: a breve i risultati.

TORO. In amore c'è ancora un po' di confusione, non riuscite a capire bene come muovervi anche per colpa di Venere dissonante. Riflettete bene prima di lasciarvi andare. Presto arriveranno delle novità sul lavoro, cercate di proteggere però la vostra sfera economica.

GEMELLI. In amore, con Marte, c’è ancora un po’ di agitazione, quindi meglio tenere a bada le polemiche. Le stelle sono con voi, Venere è tornata favorevole, quindi presto potrete lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, le buone idee non vi mancano e forse qualcuno vi chiamerà per farvi una proposta.

CANCRO. Venere non è più opposta e questo vi permette di lasciarvi andare all'amore con nuovi incontri. Non legatevi però a persone lontane, o che sono già impegnate. Gli ultimi mesi del 2022 sono stati pesanti per il lavoro, rimboccatevi le maniche e datevi da fare per quanto riguarda il lavoro.

LEONE. Venere in opposizione rende critici e demoralizzati in amore. Avete molti impegni sul lavoro e poco tempo da dedicare ai sentimenti. Per quanto riguarda la professione, cercate di non fare grandi scelte.

VERGINE. Il 2023 inizia alla grande dal punto di vista sentimentale. Vi toccherà fare scelte nuove e avvicinarvi a persone speciali, con una grande mente. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e la settimana è ottima anche per gli studenti, quelli che stanno preparando degli esami.

BILANCIA. Chi ha avuto a che fare con un tradimento è diffidente, riavvicinatevi all'amore senza pretendere l'impossibile. Non ci sono grandi cambiamenti sul lavoro, ma voi avete voglia di novità.

SCORPIONE. Siete gelosi, ma da mercoledì l'amore potrà essere vissuto con maggiore tranquillità, Venere cercherà di esaminare bene ogni tipo di rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alla giornata di lunedì, che sarà un po’ turbolenta.

SAGITTARIO. Avete voglia di lasciarvi andare all’amore, ma volete vivere un rapporto libero. Dovrete fare delle scelte importanti a tal proposito. Per quanto riguarda il lavoro sta iniziando una fase di recupero, vi aspettano grandi progetti.

CAPRICORNO. L'amore riparte alla grande e sono favoriti anche gli incontri, lasciatevi andare ai sentimenti. Bene la settimana anche per il lavoro, le idee ci sono, Mercurio è in transito con il Sole e i successi sono dietro l’angolo.

ACQUARIO. In amore le novità non mancano, Venere è dalla vostra parte e le stelle vi aiutano. Dovete lasciarvi andare alla passione e mettere da parte il vostro essere irrequieto. Se c’è qualcuno che vi piace dovete farvi avanti, senza paura.

PESCI. Torna lentamente la serenità in amore, più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio sarà. Nel corso del fine settimana avrete anche la Luna dalla vostra parte. Nuovi progetti in vista sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA