Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dal 28 marzo 2022: la classifica dei segni

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana e fa le sue previsioni per i giorni che vanno da oggi, lunedì 28 marzo, fino al weekend. L'astrologo è nello studio de I Fatti Vostri e stila la consueta classifica dal segno zodicalale meno fortunato a quello che sembra godere del favore delle stelle. Fox annuncia anche che dal 10 maggio cambierà la situazione planetaria.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER LA SETTIMANA

CAPRICORNO Al dodicesimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il Capricorno. Ci sono tensioni: siete orgogliosi, ma se avete dei dubbi chiarite, non tenetevi tutto dentro. Cercate di stare più sereni.

SCORPIONE All'undicesimo posto della classifica di Paolo Fox troviamo lo Scorpione. Risentite del contrasto Venere-Marte. Da aprile è il caso di tornare a essere più tranquilli. Sarà un mese interessante.

BILANCIA Al decimo posto la Bilancia. La prima parte dell'anno serviva a mettere a posto questioni importanti. Entro la fine di aprile dovete arrivare a un accordo. Potreste reagire con violenza a delle provocazioni.

TORO Al nono posto il segno del Toro. Il mese di aprile è importante per i sentimenti. In questo periodo alcuni sono stati un po' indecisi o preoccupati per il partner, in amore ci sono state tensioni.

LEONE All'ottavo posto della classifica della settimana stilata da Paolo Fox c'è il segno del Leone. Dovete fare pace con qualcuno in famiglia, evitate scontri. Da maggio fino al 2023 andrà meglio per le relazioni.

CANCRO Cielo importante per il segno del Cancro, al settimo posto della classifica. Venere sarà bella da aprile e non è possibile che stiate senza amore; anzi in qualche caso potrebbero essere due gli amori. Sarete dolci nel weekend.

GEMELLI I Gemelli si piazzano a metà classifica, al sesto posto. Siete un po' nervosi questi giorni. C'è un giro di pianeti particolare, ma dal 10 maggio cambia la situazione planetaria. Cambiano le persone di riferimento. Dovete avere delle risposte.

SAGITTARIO Cielo intrigante per il segno del Sagittario, che viene collocato al quinto posto. Grande rilancio da maggio. Cielo da sfruttare, ma settimana sottotono per qualche problema con gli altri.

VERGINE Sfiora il podio il segno della Vergine conquistando il quarto posto per questa settimana. Recuperate, ma lottate con persone che non pensano come voi. La logica non appartiene a tutti.

ACQUARIO Al terzo posto troviamo il segno dell'Acquario. Quello che dite pesa da un po' di tempo e rimorchiate tanto perché piacete. L'Acquario è affascinante perché sfugge.

ARIETE Al secondo posto il segno dell'Ariete. Grande cielo per qualcosa di importante. Da maggio soprattutto per voi ci sarà un grande cambiamento con delle belle occasioni.

PESCI Al primo posto il segno dei Pesci. Emozione e passione da cogliere al volo. Weekend importante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 12:59

