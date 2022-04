Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dall'11 aprile 2022: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana e legge le stelle per i giorni che vanno da lunedì 11 aprile 2022 fino al weekend. L'astrologo fa le sue previsioni in diretta dallo studio de I Fatti Vostri e stila la consueta classifica dal segno zodiacale meno fortunato a quello più favorito. Un appuntamento fisso per gli amanti dell'oroscopo.

L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA DI PAOLO FOX

SAGITTARIO Al dodicesimo posto della classifica il Sagittario. Dal 10 maggio evento planetario a favore e le tensioni dovrebbero essere superate. Adesso bisogna aspettare e avere pazienza anche nelle relazioni. Siete stati delusi.

GEMELLI All'undicesimo posto della classifica il segno dei Gemelli. Siete nervosi, ma non è una stagione difficile. Molto presto avrete una riconferma. In amore siete ostinati, non ne fate passare nulla al partner.

TORO Al decimo posto della classifica di Paolo Fox troviamo il segno del Toro. C’è un po’ di affaticamento fisico perché è tutto sulle vostre spalle. Siete sempre voi che dovete risolvere le questioni in casa.

PESCI Al nono posto, invece, ci sono i Pesci. Avete una grande stagione con Venere e Giove nel segno, ma tendete a lamentarvi perché volete farvi coccolare. Quando vi toccano nel punto debole reagite e vi chiudete.

CANCRO All'ottavo posto il Cancro. Ci sono quelli che vogliono innamorarsi e quelli che discutono. Quando vi mettete in testa una cosa siete testardi. Non accettate consigli e non sanno come prendervi. Date delle soluzioni.

SCORPIONE Il segno dello Scorpione è al settimo posto. Privilegiate le emozioni, ma dovete chiarire qualcosa sul lavoro. Se dovete fare delle richieste muovetevi attorno a giovedì. Se avete piccoli fastidi che vi preoccupano dovete parlarne.

LEONE A metà classifica, al sesto posto, l'astrologo Paolo Fox mette il segno del Leone, che si prepara a dei mesi incredibili. Da maggio volerete alti.

VERGINE Periodo di controlli per la Vergine, al quinto posto della classifica. Questa settimana la risposta che aspettate sarà positiva. Dovete cercare di tenere testa alle provocazioni.

BILANCIA Sfiora il podio il segno della Bilancia, piazzandosi al quarto posto della classifica. Dovete fare una scelta, la prima parte dell’anno è molto positiva.

ACQUARIO Continua il periodo d'oro dell'Acquario, che viene inserito sul gradino più basso del podio, al terzo posto per questa settimana. Cercate di non stancarvi e di variare in cerca di spunti.

ARIETE Il segno dell'Ariete questa settimana si trova al secondo posto. L'astrologo fa notare che siete affaticati ma sempre vincenti. Grande cielo e curatevi di più. Attenzione a venerdì.

CAPRICORNO Al primo posto della classifica per questa settimana che porta a Pasqua c'è il Capricorno. Datevi da fare, sarete vincenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 12:28

