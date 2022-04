Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dal 4 aprile: ecco la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana e fa le sue previsioni per i giorni che vanno dal 4 aprile 2022 in diretta dallo studio de I Fatti Vostri. L'astrologo, volto noto della televisione, stila la classifica dal segno zodiacale meno fortunato a quello più favorito dalle stelle. Come ogni primo giorno della settimana dà i consigli su come affrontarla.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA

VERGINE Al dodicesimo posto la Vergine. Pianeti stridenti, avete dei pensieri. I veri disagi riguardano la vita sentimentale, mentre sul lavoro vi dovete barcamenare. Sentite tutto troppo pesante questo inizio di settimana.

GEMELLI All'undicesimo posto della classifica di Paolo Fox troviamo il segno dei Gemelli. Siete nervosetti e precisini in questi giorni e di solito non lo siete. Attenti anche voi alle questioni di carattere sentimentale.

CAPRICORNO Al decimo posto della classifica dell'astrologo c'è il segno del Capricorno. Dentro di voi avete vortici e mulinelli. In questo momento avete soprattutto problemi di carattere pratico. C'è da recuperare.

SAGITTARIO Al nono posto il Sagittario. Siete in ricarica: da maggio in poi avrete bisogno di tanta energia perché avrete un cielo bello fino al 2023. Aprile è un mese un po' strano nelle relazioni. Attenzione nei rapporti.

BILANCIA Decisioni da prendere per il segno della Bilancia, che Paolo Fox colloca all'ottavo posto nella classifica della settimana. Questo è un oroscopo che porta emozioni importanti per quanto riguarda i sentimenti.

TORO Va meglio per il Toro, al settimo posto. Potete contare su una buona Venere, siete meno polemici. Dite quello che pensate, però a volte dovete frenarvi. Dovete ridimensionare certi atteggiamenti che vi danno fastidio. Siete stanchi.

CANCRO A metà classifica, al sesto posto della classifica di Paolo Fox, c'è il Cancro. Siete molto dolci con questa Venere, ma c'è sempre un dubbio su cosa farete da "grandi". Dovrete rivedere alcuni contatti di lavoro. Muovetevi entro il 10 maggio.

LEONE Cielo che porta grandi novità per il segno del Leone, al quinto posto della classifica di Paolo Fox per questa settimana appena iniziata. Aprile è un mese di preparazione per un maggio di azione. Passioni in corso.

ACQUARIO Sfiora il podio, piazzandosi al quarto posto, il segno dell'Acquario, molto fortunato in questo periodo. Tante soddisfazioni, con la maggior parte delle stelle a vostro favore. Buon cielo per amare.

ARIETE Sul gradino più basso del podio, al terzo posto della classifica di Paolo Fox, troviamo il segno dell'Ariete. Avete un grande rilancio in questi giorni. Arrivano chiamate, anche d'amore.

PESCI Al secondo posto il segno dei Pesci. Non vi fidate spesso, ma siate ottimisti con questo cielo. Anche chi ha vissuto una crisi d'amore potrebbe andare oltre.

SCORPIONE Al primo posto il segno dello Scorpione. Pianeti attivi e cielo che porta gioie. Adesso vi fate scivolare le cose addosso per organizzare tutta la settimana.

