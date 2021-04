Paolo Fox, l'oroscopo e la classifica della settimana dal 19 aprile: ricompense in arrivo per il Toro, tensioni per l'Acquario

Paolo Fox condivide l'oroscopo dallo studio de I Fatti Vostri come ogni lunedì e stila la classifica settimanale dei segni zodiacali dal 19 aprile fino a venerdì. Ci sono quelli sul podio e quelli per cui saranno giorni pieni di tensioni. Come sempre l'astrologo noto della televisione fa le sue previsioni ma avverte: «Non credete ma verificate». Dalla dodicesima alla prima posizione ecco cosa dicono le stelle.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX E LA CLASSIFICA

ACQUARIO

Al dodicesimo posto l'Acquario. Questo è un anno di grandi rivoluzioni e quindi impegnativo. Dovete rimettere in discussione molte cose. Alternate momenti di forza e di stanchezza. Questi giorni sono sottotono dal punto di vista dell'umore. Risentite più degli altri del clima claustrofobico. Siate cauti anche nei sentimenti.

LEONE

All'undicesimo posto della classifica il segno del Leone. Vivete delle tensioni e ve la prendete con quelli che stanno attorno. Ritenete di aver fatto molto e di aver avuto poco in cambio. Le relazioni nate nell'ultimo periodo sono fuochi di paglia.

SCORPIONE

Lo Scorpione è nella decima posizione della classifica. Avete molti dubbi e ci sono delle incomprensioni a causa del cielo dissonante. La settimana inizia in maniera un po' agitata, ma dovete cercare di fare le cose giuste in questo anno di contenimento.

SAGITTARIO

Il Sagittario al nono posto della classifica. Soffrite più di altri della situazione che stiamo vivendo. Siete in conflitto, volete recuperare un po' di vita persa. Questa è una settimana che comporta un po' di stress. Attenzione nel weekend.

PESCI

All'ottavo posto il segno dei Pesci. Desiderate affiancarvi a una persona che vi ama perché nel mondo ci sono tanti problemi. Volete essere ricambiati con grandi emozioni. La settimana porterà un po' di disagio soprattutto per il lavoro.

CANCRO

Quasi a metà classifica, al settimo posto, il segno del Cancro, che avrà un bel cielo per l'immediato futuro. Vi siete messi in atteggiamento di attesa. State aspettando una conferma, un accordo. Ora va comunque meglio rispetto alle scorse settimane.

ARIETE

Al sesto posto l'Ariete. Ci sono tante cose da fare e vi siete caricati di pesi. Se avete una discussione legale dovreste aver notato un piccolo vantaggio. Questo è l'anno in cui i nodi arrivano al pettine. Piano piano riuscirete a superare gli ostacoli per ottenere cose.

GEMELLI

I Gemelli al quinto posto della classifica di Paolo Fox. Luna interessante in questa settimana. Varate progetti concreti, ma non siate irrequieti e frettolosi. In amore arriverà qualcosa di bello entro giugno soprattutto se siete single.

VERGINE

Sfiora il podio il segno della Vergine guadagnando il quarto posto. Entro la metà di maggio dovete fare presente quello che volete. Dopo potrebbero nascere delle complicazioni. In amore c'è un approdo a un sentimento grazie a una Venere favorevole.

CAPRICORNO

Sul gradino più basso del podio Paolo Fox colloca il segno del Capricorno. Venere positiva vi porta qualche emozione in più. Potete abbandonarvi ai sentimenti. Questa è una settimana di recupero dopo gli inizi difficili di aprile.

BILANCIA

Paolo Fox colloca il segno della Bilancia al secondo posto della classifica settimanale. Avete avuto molte tensioni ultimamente e volete recuperare tutto quello che avete perso. Giove e Saturno in buon aspetto vi aiutano a ripartire. Vi aspetta un'estate molto importante.

TORO

Il Toro al primo posto della classifica settimanale. Avete una Venere importante. Non avrete grandi novità, ma ricompense per quello che avete fatto negli ultimi due anni. Dal 19 il Sole entrerà nel vostro segno, amore impetuoso soprattutto nel fine settimana.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 13:32

