Paolo Fox, la classifica settimanale dal 3-10 luglio a Uno Weekend: «Ecco chi è sul podio...». L'astrologo torna con la sua classifica settimanale dei segni zodiacali nel nuovo appuntamento estivo Uno Weekend, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Ecco chi sale e chi scende nella settimana dal 3 al 10 luglio.

12 Vergine

I Vergine sono sempre precisi e corretti, per questa ragione pretendono che gli altri siano corretti con loro. Tante cose al rallentatore e questa cosa vi fa arrabbiare. Pensare troppo al lavoro potrebbe creare disagio a livello sentimentale.

11 Scorpione

Venere e Marte agitati. Voi vi dividete in due gruppi, chi crede nell'amore ma è arrabbiato con il partner e vorrebbe avere delle conferme e chi non ci crede più per una separazione e vuole stare un po' per conto suo. Settimana un po' caotica.

10 Acquario

C'è una rivoluzione in corso che riguarda anche il lavoro. L'Acquario, volente o nolente, cambia. Però non ci sono certezze, anzi c'è tanta confusione. Attenzione in amore.

9 Pesci

Vorrebbe avere maggiori conferme in amore. È un segno che dà molto agli altri e si vede riconosciuto pochissimo. E in questo senso è un pochino arrabbiato.

8 Capricorno

Ci sono nuove strade da percorrere. Il Capricorno è molto stanco e inasprito perché ci sono continui ritardi. Ma potreste dire anche stop alle cose che non vanno bene.

7 Gemelli

I Gemelli sono in una fase attiva. Se ricevete una proposta d'amore, se quest'estate trovate delle persone che vi vogliono bene, se avete un'idea sviluppatela.

6 Bilancia

Dovete rifarvi dopo due anni di fermo, dal 2019, è normale che siate ancora molto confusi. Però questa è una settimana che inizia ad avviarvi verso un futuro migliore.

5 Sagittario

Il Sagittario ha una grande voglia di amare. Se in questi giorni lo incontrate non dico che vi zompa addosso, ma quasi. Avete una grande voglia di rapportarvi agli altri, quindi datevi da fare.

4 Ariete

L'Ariete ha la necessità di vivere una relazione sentimentale più consona alle proprie esigenze, è molto focoso anche l'Ariete. Progetti belli per l'autunno da sviluppare.

3 Toro

Al terzo posto il Toro, sperando che non abbia dispute in amore. In questi giorni è molto preso dal lavoro e può dimenticare un po' i sentimenti.

2 Cancro

Quello che state facendo adesso, serve per l'autunno e per l'anno prossimo che sarà il top. Siete meno tesi, in amore ogni tanto vi concedete qualche tormento. Siete un po' masochisti. I cancro misurano la forza di un amore rispetto a quanto soffrono quando è lontano.

1 Leone

Il Leone o ha festeggiato già un evento in famiglia o potrebbe fare un incontro speciale. In questo periodo sono molto stimolati a fare. Un grande cielo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA