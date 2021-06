L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 7 al 14 giugno: le previsioni per ogni segno zodiacale

Paolo Fox condivide l'Oroscopo per la settimana che va dal 7 al 14 giugno. L'astrologo, volto famoso della televisione, fa le sue previsioni per tutti i segni zodiacali, nonostante la stagione de I Fatti Vostri sia terminata. Chi segue l'oroscopo sarà curioso di conoscere il futuro imminente nei sentimenti e sul fronte professionale, ma come dice sempre Paolo Fox «Non credete ma verificate».

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER LA SETTIMANA

ARIETE

Questa settimana senza infamia e senza lode per l'Ariete. Attenzione alle polemiche nelle relazioni perché Venere porta agitazione. Cercate di non rimuginare sul passato, mentre in altri ambiti avete l’opportunità di seguire da vicino una questione legale.

TORO

L'amore va a gonfie vele per il Toro questa settimana. La Luna nel segno, lunedì 7 e martedì 8 giugno, regala grande forza e le stelle favoriscono gli incontri. Le questioni finanziarie restano un cruccio, mentre nel lavoro avete voglia di dedicarvi solo ai progetti più redditizi.

GEMELLI

Settimana buona per il Gemelli, che resta tra i favoriti dell'anno. Le stelle promettono incontri piacevoli e per quanto riguarda il lavoro, c’è chi riparte proprio adesso. Il consiglio dell'astrologo è di essere intraprendenti e di osare. La luna è in buon aspetto.

CANCRO

La settimana del Cancro parte con il transito di Venere. Gli amori che nascono in questo periodo potrebbero essere molto diversi dal passato. Volete delle spiegazioni. Sul lavoro volete effettuare un cambiamento, che sarà più netto e decisivo tra la fine del 2021 e il 2022.

LEONE

Settimana di forza anche per il Leone che vuole divertirsi. Le emozioni non mancano e avete voglia di osare. Questo stato d'animo sarà ancora più forte a fine mese. Le questioni lavorative, intanto, tornano in primo piano. Datevi da fare.

VERGINE

Venere torna attiva per la Vergine dopo un po' di latitanza. Il consiglio è di evitare le polemiche. Questa settimana promette novità importanti su accordi e contratti. Attenzione a chi vi illude con promesse che non può mantenere soltanto per tenervi buoni.

BILANCIA

La Bilancia recupera, ma tutti i rapporti nati nell'ultimo periodo hanno creato problemi. Per le coppie collaudate, invece, tutto tranquillo. Per quanto riguarda il lavoro dalla prossima settimana potreste ottenere un successo oppure una conferma.

SCORPIONE

Settimana da quattro stelle per lo Scorpione. Il cielo è libero dalle forti tensioni del passato, ma attenzione a non tirare in causa il denaro. Se cercate un nuovo lavoro ci sono ottime notizie. Contratti in vista, anche a tempo indeterminato.

SAGITTARIO

Per il Sagittario Sole e Venere sono opposti ed è possibile che a fine maggio abbiate fatto un passo indietro. Siate rilassati e non rimuginate sulle cose. Evitate polemiche in famiglia.

CAPRICORNO

Tempo di scelte per il Capricorno, soprattutto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite più sereni sebbene siate ambiziosi e sperate in qualcosa di più. Dopo i momenti difficili volete ricostruire una posizione sociale importante.

ACQUARIO

I pianeti sono in buon aspetto per l'Acquario. Potreste innamorarvi di qualcuno e se avete in mente un ex potreste pensare a un riavvicinamento. Sul lavoro la situazione migliora: creatività per i progetti futuri.

PESCI

La settimana parte con qualche tensione, ma Venere è favorevole. La convinzione aumenta anche nei progetti professionali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 14:53

