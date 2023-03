Oroscopo Paolo Fox del weekend di sabato 11 e domenica 12 marzo: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana di sabato 11 e domenica 12 marzo. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

Oroscopo weekend, tutti i segni

ARIETE. Si apre un fine settimana vivace per voi che siete sempre più agguerriti. Se non siete riusciti a vincere delle sfide negli ultimi 10 anni non demordete che arriveranno i risultati sperati. In amore ci potrebbe essere una ricompensa e le stelle aiutano i nuovi incontri.

TORO. Alcune responsabilità che vi sono state date sono pesanti, approfittate del weekend per concedervi un po' di relax. Attenzione ai rapporti con i nati del segno della Bilancia e del Cancro, possono nascere delle perplessità.

GEMELLI. Fine settimana intrigante per voi anche se ci dovrà essere una revisione di tuti legami e rapporti, persino delle situazioni di lavoro. Attenzione alle discussioni che possono nascere con un Sagittario o un Vergine. Problemi economici.

CANCRO. Avete avuto un periodo difficile, ora potrebbero arrivare delle ricompense sul lavoro. Nel fine settimana cercate di aprire il vostro cuore. L'amore migliora nella seconda parte del mese.

LEONE. Il weekend non vi vede in perfetta forma, siete in ansia per una riconferma. Cercate di chiudere le cose più importanti entro la metà di maggio. C’è bisogno di arrivare a un maggiore equilibrio in amore.

VERGINE. Siete molto, forse troppo, concentrati sul lavoro e sul denaro, cercate di approfittare del fine settimana per recuperare dello spazio per l'amore.

BILANCIA. Cercate di stare calmi in questo weekend, avete una grande carica ma non sapere come esprimerla. Cercate di evirare delle discussioni.

SCORPIONE. State vivendo una fase di grabde interesse, il fine settimana andrà bene sotto tutti i punti di vista, ma accusate un po' di stanchezza, approfittatene per riposare.

SAGITTARIO. Non state vivendo un periodo tranquillo, le innovazioni e i cambiamenti possono essere determinati da un destino che vi ha imposto un nuovo stile di vita o altre persone attorno.

CAPRICORNO. Sarebbe bene iniziare a capire quali sono le persone che vi sono davvero vicine. Chi ha un lavoro di responsabilità dovrà decidere nei prossimi mesi chi portrare dietro e chi no.

ACQUARIO. Non cercate a tutti i costi di vincere una sfida e soprattutto non lasciate il certo per l'incerto. La fretta è cattiva consigliera, prendete le decisioni con calma.

PESCI. Nel corso del weekend potrete approfittare per rimettervi in pista. Ci sono grandi cambiamenti in vista, avete voglia di parlare e sfogarvi, fatelo nelle giornate di sabato e domenica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA