Oroscopo del weekend segno per segno: i nuovi allineamenti planetari portano litigi e amore. Chi deve osare e chi no

di Redazione web

Un nuovo weekend, ma come comportarsi? Consigli utili arrivano dalle stelle. Sole e Mercurio sono in Ariete. Venere e Saturno sono in Pesci. Anche Marte sabato 23 marzo entra nel segno dei Pesci. Giove è in Toro. Plutone è in Capricorno. Si segnala, infine, la stretta congiunzione di Venere e Saturno venerdì 22 marzo. Venerdì 22 e Sabato 23 marzo la Luna transita in Vergine, per poi passare in Bilancia domenica 24 marzo.

L'oroscopo del weekend di Leggo dal 22 al 24 marzo, le previsioni segno per segno.

Ariete

Una bella dose di energia arriva grazie al Sole nel vostro segno. Questo weekend parla di socialità. È tempo di buttarsi in nuove conoscenze, soprattutto per chi è single da troppo tempo. Nel lavoro potrebbero fare capolino le prime grandi novità.

Toro

Godetevi le giornate del weekend senza eccessi. Siate prudenti sia nel lavoro che nella vita privata. È un momento, questo, in cui potrete non vedere con lucidità le cose. Arriveranno giornate migliori e non dovrete aspettare a lungo.

Gemelli

Parola d'ordine: osare. Dopo settimane complesse, durante questo weekend arrivano per voi influssi positivi. È il momento di sorridere. Le stelle hanno tolto il broncio.

Cancro

Le cose stanno diventando interessanti. Avete lottato a lungo e ora iniziano ad arrivare le prime risposte. Cercate certezze nel lavoro? Arriveranno. Ma durante questo weekend vi consiglio di staccare la spina e pensare un po' di più a voi. Le persone che vi amano richiedono la vostra presenza: è tempo di concedergliela.

Leone

L'energia non manca. Vi consiglio, però, di non commettere azzardi. La tentazione di strafare è dietro l'angolo e forse questo non è il momento migliore per farlo.

Vergine

Meglio parlare con chi vi sta rendendo le giornate complicate. Quando si sceglie di comunicare le cose vanno sempre per il verso giusto. Nonostante alcune convergenze astrali recenti, questo è un periodo che tutto sommato scorre via bene.

Bilancia

Non è questo il momento di chiedere la Luna, anche se da domenica è dalla vostra. Evitate nervosismi e rilassatevi. Porre domande nel modo giusto è, però, sempre la via preferibile da scegliere. E se proprio non riuscite ad aspettare, comunicate rispettando il galateo del cuore.

Scorpione

Evitate di accendere polemiche, il silenzio paga sempre e vi risparmia il nascere di crisi diplomatiche, finanche con le persone del cuore. Meglio sempre scegliere una parola dolce, piuttosto che una al veleno.

Sagittario

Tanto amore in vista, o quantomeno nuove conoscenze. Venere potrebbe scoccare la sua freccia. Fatevi trovare pronti. Le stelle vi sorridono, voi cosa deciderete di fare? Leggo ti consiglia di buttarti nella mischia.

Capricorno

Non alimentate le discussioni. Meglio essere assecondanti con la persona del cuore. La pazienza e l'attesa pagano sempre. Le persone sapranno apprezzare la vostra decisione evitare lo scontro. Nel lavoro, prima o poi, arriverà quello che state chiedendo da tempo.

Acquario

Evitate malintesi e incomprensioni. Arrivano notizie positive nel lavoro. Riuscirete a togliervi belle soddisfazioni, ma attenti a non precludervi i momenti di svago: non fate soffrire il cuore. È tempo di lasciarsi trascinare dalle emozioni.

Pesci

Fascino e serenità. I Pesci non hanno più scuse: se non trovate l'amore, il problema siete voi. Non date la colpa alle stelle. Vi stanno abbracciando. Nuove conoscenze in arrivo. Il lavoro? Pensateci da lunedì 25 marzo. Dedicate le vostre energie a soddisfare ciò che chiede il vostro cuore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA