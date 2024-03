Oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo, le previsioni segno per segno: «La Luna Piena in Bilancia è potente»

di Redazione web

Nessun grande spostamento nei cieli, ma la Luna piena in Bilancia è molto potente. Se non altro perché è la prima della stagione primaverile: si chiude un ciclo e se ne apre un altro. L'oroscopo della settimana che va dal 25 al 31 marzo 2024 è quindi molto intenso. Mentre i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) si godono attimi di passione molto intensi, i segni di fuoco (Ariete in primis) si sentono più forti e potenti che mai. Ma occhio alle polemiche accese da Mercurio.

Le previsioni di Leggo segno per segno per la settimana dal 25 al 31 marzo.

Oroscopo della Primavera, le previsioni segno per segno: Mercurio e Sole in Ariete portano dialogo

Transiti planetari della settimana

Il Sole è entrato in Ariete mercoledì 20 marzo. Nel segno anche Mercurio che vi rimane fino al 15 maggio. Marte è in Pesci dal 22 marzo. Anche Venere è nel segno dei Pesci dall'11 marzo al 5 aprile. Plutone oscilla per tutto l'anno tra gli ultimi gradi del Capricorno e i primi dell'Acquario, dove entra definitivamente solo il 19 novembre 2024 per soggiornarvi per i prossimi vent'anni fino al 2043. Nettuno soggiorna negli ultimi gradi dei Pesci per tutto il 2024. Urano transita nella terza decade del Toro per tutto il 2024. Saturno soggiorna in Pesci per tutto l'anno. Giove rimane in Toro dal 1° gennaio al 25 maggio.

Ariete

Tieni a freno l'impulso di mandare a quel paese chiunque. Sei il protagonista indiscusso di marzo e aprile: hai energia e lucidità da vendere. Ma attenzione alla testardaggine.

Toro

Settimana all'insegna delle gioie della vita. Le stelle ti sorridono: Giove, Venere e Marte sono a tuo favore e ti danno energia e fascino. Abbandona la tristezza e i pensieri che vengono dal passato.

Gemelli

Settimana in salita con i pianeti in Pesci che aumentano il tuo senso di insofferenza verso il prossimo e il mondo in generale. Le cose miglioreranno solo nel corso del prossimo mese.

Cancro

Basta lavoro, concentrati sull'amore e abbandonati alla passione.

Leone

Sei in modalità off. Le stelle non ti favoriscono né danneggiano: Venere e Marte non ti danno problemi e Mercurio è dalla tua: è il momento opportuno per rompere il silenzio, ma forse preferisci tacere e così goderti serenamente la settimana.

Vergine

Molto concentrati sul lavoro e su ragionamenti interiori. Farai fatica a vivere con leggerezza le giornate. Il consiglio che ti danno le stelle è: taci. Meglio non parlare, potresti creare un terremoto con tanto di tsunami emotivo.

Bilancia

La Luna piena e Mercurio ti spingono a dire di tutto. Nessun non detto questa settimana: sai bene ciò che vuoi ottenere, ma forse potresti sentirti così invincibile da dire l'indicibile. Meglio non perdere la diplomazia. Nella vita non guasta mai.

Scorpione

Settimana serena per te. Nonostante Giove, Plutone e Urano siano pronti a rallentare il raggiungimento dei tuoi traguardi. Le stelle di questa settimana, però, ti chiedono di goderti gli attimi di piacere che la vita è disposta a donarti: non pensare sempre al lavoro.

Sagittario

La strada per la felicità è attendere tempi migliori. Nel frattempo non fare ostruzionismo alla vita e mettiti in discussione. Solo migliorando potrai ottenere ciò che desideri.

Capricorno

Mercurio contro ti rende meno lucido, ma questa settimana hai voglia di oziare. Siete cresciuti e avete imparato a non inseguire a tutti i costi la perfezione. L'arrivo della bella stagione ti mette di buonumore e tu stai iniziando a goderti tutto ciò che la vita è pronta a donarti.

Acquario

Dopo l'addio di Marte senti di aver perso fascino. Tuttavia, le stelle ti sorridono e vivrai giornate all'insegna del buonumore e della leggerezza. È il momento giusto per organizzare un bel viaggio.

Pesci

Con Venere dalla tua il tuo unico pensiero è l'amore e la passione. Ottime giornate per i nuovi incontri. Settimana all'insegna dell'armonia in famiglia e nel team del lavoro.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA