Oroscopo segno per segno della Primavera, Mercurio e Sole in Ariete portano dialogo: cosa dicono le stelle

di Redazione web

Mercoledì 20 marzo, alle 04,07, cade l'equinozio di primavera. Un passaggio che apre le porte alla bella stagione e alla primavera astrale. Il Sole, il 20 marzo, lascia i Pesci ed entra in Ariete. Dal punto di vista astronomico, questo passaggio fa iniziare ufficialmente la bella stagione nell'emisfero boreale e rappresenta l'altro momento dell'anno – insieme all'equinozio d'autunno – in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata. Il 20 marzo 2024 si apre un nuovo anno zodiacale.

Si rompe la quiete, caratteristica invernale, e si passa all'azione. Inizia una fase di sincerità per quasi tutti i segni dello zodiaco. Attenti, però, a non esagerare.

I transiti astrali della Primavera

Sole e Mercurio in Ariete. Due transiti che hanno una grossa influenza nel breve periodo per tutti i segni. Marte è in Acquario. Si sposta nei Pesci il 22 marzo. Entra in Ariete solo a partire dal 30 aprile. Vi sosta fino al 9 giugno. Venere è in Pesci dall'11 marzo al 5 aprile. Entra in Ariete dal 5 al 29 aprile. Plutone oscilla per tutto l'anno tra gli ultimi gradi del Capricorno e i primi dell'Acquario, dove entra definitivamente solo il 19 novembre 2024 per soggiornarvi per i prossimi vent'anni fino al 2043. Nettuno soggiorna negli ultimi gradi dei Pesci per tutto il 2024 e poi fino al 30 marzo 2025. Urano transita nel segno del Toro per tutto il 2024. Saturno soggiorna in Pesci per tutto l'anno. Resta in Pesci anche nei primi mesi dell'anno seguente fino al 25 maggio 2025, quando entra in Ariete. Giove rimane in Toro dal 1° gennaio al 25 maggio.

Le previsioni di Leggo segno per segno in amore, salute e lavoro dal 21 marzo al 21 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Tornate alla ribalta dopo un periodo di quiete. La parola d'ordine? Energia. Lasciatevi trasportare dall'intraprendenza che si muove dentro di voi senza timori. Proposte importanti (in amore e nel lavoro) in arrivo.

Toro

Avete bisogno di trovare voi stessi: rigeneratevi nella solitudine. Tirate dritto per la vostra strada, a maggio la svolta della vita.

Gemelli

Le cose cambiano.

Cancro

Sole e Mercurio vi guardano storto. Voi, però, avete dimostrato quello che dovevate dimostrare. Ora è tempo di rinoscimenti. Chiedete e vi sarà dato. Se così non fosse: chiusa una porta, si apre un portone. Stelle stellari per voi nei prossimi mesi.

Leone

Guardate avanti, l'energia è con voi. Marte e Venere sono in opposizione, ma non vi arrenderete. Siete dei lottatori: quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a combattere.

Vergine

Vi liberate dell'opposizione del Sole e di Mercurio. Si chiude un periodo di riflessione. Ora sapete cosa fare: fatelo. Se c'è da chiudere rapporti o progetti: chiudeteli. Siete voi che governate la vostra vita.

Bilancia

Sole e Mercurio in opposizione. Inizia una fase di dialogo e di confronti: chiederete il conto. E se sarà salato, potreste perfino fuggire senza pagare. Basta compromessi.

Scorpione

Dovete ritrovare voi stessi. Il mondo vi ha scombussolato. Voi cercate il vostro equilibrio. Lo troverete solo se riuscirete a prendere in mano la vostra vita. Fatevi trascinare da un po' di sano egoismo.

Sagittario

Bellissimo cielo per voi nei prossimi mesi. Addio alle pesanti quadrature del passato. Vi sentirete leggeri come una piuma. Il mondo vi sorride e voi riderete di gusto.

Capricorno

Sole e Mercurio in quadratura. Arriva un momento di costruzione. Per farlo chiederete certezze. Non abbiate timori, fatelo. Solo chi domanda ottiene risposte.

Acquario

Sincerità: è la parola d'ordine della stagione. Parlate senza freni: chi si esprime senza straparlare lo fa sempre bene. Non abbiate timori a dire "no". Meglio non insistere se sapete in partenza di perdere.

Pesci

Vi farete sentire. Chiederete quello che vi spetta. Il motivo? Far decollare progetti ed obiettivi. Attenzione, però, a non esagerare. La moderazione è la chiave del successo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA