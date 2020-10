Oroscopo del weekend di Paolo Fox: fase di recupero per il Toro, ancora tensioni per Saggittario e Pesci

Paolo Fox, come tutte le settimane ha studiato i pianeti per raccontare cosa succederà nel weekend ai vari segni zodiacali. L'Astologo si è concentrato sui campi di amore, lavoro e fortuna concentrandosi sulle giornate di sabato e domenica. Ecco nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox per la settimana: Pesci insoddisfatti in amore, tensioni per la Bilancia

ARIETE. Saranno giornate di grande agitazione, sarà necessario concedersi un po' di relaz. Nel corso del fine settimana lentamente potrete ritrovare la serenità interiore.

TORO. I nati del segno si sentiranno più forti ed energici. Le relazioni che nascono in questo periodo sono importanti. Sul lavoro non disperate, arriveranno i risultati.

GEMELLI. possono mettere in chiaro quello che desiderano. Stanno vivendo una ripresa lavorativa. Domani giornata nervosa e poco romantica. Dovranno affrontare una discussione sul lavoro.

CANCRO. Cercate di organizzare qualcosa di stimolantr. Il weekend sarà ricco di intuizioni e porterà anche a degli incontri fortunati.

LEONE. Alcuni Leone potrebbero vivere eozioni speciali. State vivendo un periodo speciale ma non molto remunerativo, cercate di evitare complicazioni e presto supererete situazioni di disagio.

VERGINE. Cercate di non prendere decisioni affrettate. A partire da sabato inizia un buon periodo per l'amore, ma muovetevi con cautela.

BILANCIA. Manca la concentrazione sul lavoro a causa di una luna dissonante. Cercate di evitare discussioni inutili.

SCORPIONE. Giornate positivo dal punto di vista sentimentale. C'è qualche problema da risolvere, ma le soluzioni sono in arrivo.

SAGITTARIO. Venere continua ad essere opposta, qualcuno rischierà di dover discutere. In generale inizia una fase di recupere, cercate di non esagerare.

CAPRICORNO. Non è sempre facile trovare un equilibrio e in questo weekend ve ne renderete conto. Buone opportunità sul lavoro.

ACQUARIO. Chi è in coppia dovrà cercare di evitare discussioni inutili. Saranno giornate ricche di tensione, alcuni non sapranno come gestire la loro energia.

PESCI. Chi è in coppia dovrà essere prudente. Venere è oppostoa, ma le stelle sono favorevoli per chi ha vissuto dei problemi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA