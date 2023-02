Oroscopo Paolo Fox weekend 4-5 febbraio: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 4-5 febbraio. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Sarà un fine settimana buono per quanto riguarda le finanze. Approfittatene anche per rimetteri in forma e dedicarvi a voi stessi.

TORO. Cercate di divertirvi in famiglia e dedicatevi ai sentimenti. Potrebbe esserci qualche difficoltà in ambito professionale, alcuni potrebbero dover affrontare ostacoli alla promozione a causa di un lavoro arretrato.

GEMELLI. Cercate di dedicare del tempo al vostro partner, approfittate del weekend per stare insieme. Chi ha la possibilità provi a viaggiare.

CANCRO. Buone prospettive per la carriera, alcuni potrebbero migliorare le loro abilità. Fate attenzione alle finanze.

LEONE. Nel corso del fine settimana potrebbero esserci delle tensioni in famiglia. Cercate di concentrarvi sull'amore e non dare adito a pettegolezzi. Attenzione alla salute.

VERGINE. Cercate di dedicare il fine settimana a un viaggio. Per chi lavora nel commercio saranno giornare buone da dover sfruttare al massimo.

BILANCIA. Concentratevi su voi stessi e sulla vostra salute. Alcuni potrebbero sentirsi obbligati a fare qualcosa di più sul lavoro.

SCORPIONE. State attraversando un momento delicato dal punto di vista finanziario. Nel weekend potrebbero nascere delle discussioni in famiglia, siate cauti nei rapporti con il partner.

SAGITTARIO. Chi sta cercando lavoro potrà approfittare delle stelle positive nel fine settimana. L'amore procede a gonfie vele.

CAPRICORNO. Questo potrebbe essere un momento di grande successo professionale. Approfittate del fine settimana per dedicarvi alla casa.

ACQUARIO. Cercate di concentrarvi su voi stessi e sulla vostra salute nel dine settimana, magari facendo esercizio fisico. Non è il momento ideale per cercare l'amore.

PESCI. Prendersi del tempo libero per rilassarsi in un ambiente tranquillo potrebbe essere proprio quello di cui avete bisogno. Fate attenzione a delle questioni legali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 12:45

