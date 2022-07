Oroscopo Paolo Fox weekend del 2-3 luglio: nuovi incontri per l'Ariete, Capricorno occhio alle discussioni

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 2-3 luglio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà sul lavoro e in amore, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Le giornate di sabato e domenica sono due giornate importanti per chi vuole fare nuovi incontri. Stelle positive anche per il lavoro.

TORO. I single avranno un cielo migliore subito dopo questo weekend. Nel lavoro, invece, in questo periodo ci sono troppi pensieri;

GEMELLI. Mantenere la calma nel corso del fine settimana non sarà facile, ma si recupererà giovedì. Con l'inizio del mese di luglio si apre un periodo produttivo per il lavoro.

CANCRO. Nella vita di coppia possono esserci preoccupazioni legate a questioni di soldi. Cercate di mantenere la calma sul lavoro anche la prossima settimana non sarà facile.

LEONE. Le giornate del weekend saranno utili per fare una scelta a lunga scadenza che riguarda la vita amorosa. Giove resta favorevole per il lavoro.

VERGINE. Cercate di mantenere nelle giornate del fine settimana una maggiore tranquillità interiore. Nel settore della professione, invece, ora si possono fare progetti in grande per il futuro.

BILANCIA. Le stelle premiano i sentimenti nel fine settimana ma anche piccoli flirt. Sul lavoro dovere fare pace con voi stessi, non c'è nessun blocco.

SCORPIONE. Nella vita di coppia attualmente non c’è molta pazienza. Il lavoro invece può essere stato fonte di qualche delusione, non tutti i rapporti professionali si sono rivelati positivi.

SAGITTARIO. Il weekend andrà bene ma dalla prossima settimana per i nati del segno che sono single potrebbe esserci un pochino di confusione. Cercate di evitare discussioni sul lavoro.

CAPRICORNO. Nel corso del weekend evitare discussioni nella vita di coppia. Nel lavoro in questo periodo bisogna accontentarsi di ciò che c’è.

ACQUARIO. In amore, chi ha chiuso una storia non perde più tempo. Subito dopo il weekend, potrebbe arrivare una bella novità nel lavoro.

PESCI. Meglio non esporsi troppo in amore nell fine settimana, mentre nel lavoro sta per tornare favorevole Mercurio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 11:08

