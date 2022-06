Oroscopo Paolo Fox weekend del 25-26 giugno: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 25-26 giugno. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà sul lavoro e in amore, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Le giornat del weekend saranno positive per il lavoro. La settimana entrante sarà quella giusta per definire vecchi legami d’amore.

TORO. Le coppie che hanno avuto problemi nei prossimi giorni possono finalmente ripartire. Sul lavoro potranno ripartire buone iniziative, fate però attenzione al denaro.

GEMELLI. Nel fine settimana potrete trovare soluzioni pacifiche per la vita coniugali. Sul lavoro seguite la vostra ispirazione.

CANCRO. Chi ha avuto delle discussion in amore ora deve andare avanti. Nel lavoro Marte e Giove in questo periodo sono dissonanti.

LEONE. Il fine settimana sarà molto intrigante per i single grazie alla Luna nel segno. Nel lavoro la settimana entrante porterà buone intuizioni.

VERGINE. I legami stabili ora possono risentire di distrazioni, cercate di concentrarvi sull'amore in questo fine settimana. Nel campo della professione nei prossimi giorni sarà possibile chiudere buoni patti e alleanze.

BILANCIA. In amore nel fine settimana potrete trovare soluzioni ai problemi grazie a Venere favorevole, mentre nel lavoro si può finalmente guardare al futuro con serenità.

SCORPIONE. Nella giornata di sabato i single non avranno la giusta pazienza, mentre nel lavoro arriveranno dubbi tra venerdì e sabato.

SAGITTARIO. Godetevi il weekend perché passta domenica in amore occorrerà avere calma e sangue freddo. Sul lavoro state risentendo della stanchezza dei giorni passati.

CAPRICORNO. Avrete un fare irruento che sarà difficile da contenere nel corso delle prossime giornate e in generale dino a fine mese. Nel lavoro ora è il momento di accontentarsi.

ACQUARIO. Siate pazienti nelle giornate di sabato e domenica perché i giorni successivi al weekend saranno molto intriganti per chi vuole darsi da fare in amore. Sul lavoro avete voglia di vincere.

PESCI. Recuperate le energie nel fine settimana che seguiranno per voi giorni di forte nervosismo sul lavoro. In amore evitate polemiche inutili, soprattutto se vi state separando dal partner.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 11:56

