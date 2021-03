Oroscopo di Paolo Fox del weekend: buone notizie in arrivo per i Sagittario, nervosismo per il Capricorno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend come ogni settimana spiega nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari elementi dello zodiaco: ecco segno per segno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

ARIETE. Cercate di non esagerare in amore. La luna favorevole aiuta nel recupero delle energie, e darà una mano anche all'amore. Ricordatevi che il lavoro non è tutto.

TORO. La luna nel weekend sarà opposta ma potrete comunque raggiungere dei grandi successi professionali. Favoriti i nuovi progetti, ma sul lavoro c'è qualcosa da chiarire.

GEMELLI. Avete voglia di discutere con tutti, ma cercate di mantenere la calma soprattutto sul lavoro. La giornata di sabato porterà maggiore positività.

CANCRO. Potrebbero esserci dei contrasti in amore, cercate di chiarire alcune questioni con le persone che vi interessano. Sabato sarà una giornata complessa sul lavoro, attenzione a qualche piccolo guaio.

LEONE. I nati del segno sono alla ricerca di nuovi incontri. Il fine settimana vi aiuterà a riflettere. Sabato potrebbero esserci delle piccole incomprensioni sul lavoro.

VERGINE. Meglio risolvere un problema sul lavoro in tempi brev, ci sono buone opportunità da sfruttare. Discreto recupero generale anche se Luna e Venere saranno contrarie nel weekend.

BILANCIA. Potreste vivere piccole incomprensioni sentimentali, alcuni nati del segno desiderano un nuovo amore. La situazione professionale migliora e a breve potrebbero arrivare buone risposte sul lavoro.

SCORPIONE. I nati del segno in questo periodo hanno paura per il futuro. Sul lavoro non vi sentite soddisfatti, fate attenzione a un collega che potrebbe creare fastidi. Domani Venere favorevole.

SAGITTARIO. La Lunaè nel segno e questo significa che siete pieni di energia. Entro la fine di marzo arriverà una bella notizia.

CAPRICORNO. Sarà un fine settimana di discussione sul lavoro e in amore, cercate di mantenere la calma. Sfruttate queste giornate per recuperare le energie, sabato la Luna porta passione.

ACQUARIO. Vi sentite più forti e più reattivi. Alcuni nati del segno devono risolvere un problema personale. Sul lavoro sarà meglio attivarsi, mentre sabato potrete farei scelte importanti in amore.

PESCI. State attraversando un periodo di grande nervosismo. Da sabato la situazione astrologica migliore, non siate troppo severi con voi stessi sul lavoro.

