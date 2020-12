Oroscopo di Paolo Fox del weekend: torna il sereno per il Leone, giornate sottotono per la Bilancia

Paolo Fox ha redatto l'oroscopo del weekend come ogni settimana. Anche nel fine settimana di Natale l'astrologo ha osservato i pianeti e raccontato, segno per segno, quali saranno le previsioni per le giornate di sabato e domenica e a pochi giorni ormai dall'inizio del nuovo anno che per alcuni porterà grandi cambiamenti.

Ariete. Sarà un weekend all’insegna del nervosismo, vi sentite stanchi. Evitare gli scontri e cercate di controllare le tensioni, perché gli ultimi giorni dell’anno saranno migliori.

Toro. La giornata di sabato regala positività. alcuni potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il 2021 sarà un anno ricco di emozioni piacevoli e di progetti.

Gemelli. Saranno giornate di recupero in cui potrete concedervi un po' di relax. Il fine settimana è favorevole per l’amore, avete bisogno di ritrovare la passione e la complicità di sempre.

Cancro. È arrivato il momento di smettere di pensare al passato e alle cose che vi hanno fatto male. Fate un bel sorriso e mandate via la tristezza. Chi è costretto a lavorare anche nel giorno di Santo Stefano potrebbe essere un po’ nervoso.

Leone. Giornata positiva in amore. Approfittatene, per chiarire una questione o tentare un ravvicinamento.

Vergine. Giornate positive e di recupero in prospettiva di un 2021 che sarà un anno favorevole e che farà dimenticare le difficoltà affrontate durante l'anno.

Bilancia. Il weekend parte sottotono. Nell’aria c’è un po’ di tensione e nervosismo. Cercate di farvi scivolare le cose di dosso, di mantenere la calma e di evitare discussioni con la famiglia.

Scorpione. Anche se l'umore è altalenante il fine settimana sarà abbastanza positivo. Se avete richieste da fare, approfittare delle giornate di sabato e domenica, sia per quanto riguarda la professione che l’amore.

Sagittario. Sabato sarà una giornata positiva, l'amore è favorito come lo sono i rapporti con gli altri anche sul lavoro. Nel 2021 i vostri progetti spiccheranno il volo.

Capricorno. Siete energici e avete voglia di amare. In questo fine settimana sono favoriti gli incontri. I cuori solitari possono lascarsi andare all’amore e alle belle emozioni.

Acquario. Lasciatevi andare in amore, arriveranno molto presto delle conferme, sia nel mondo lavorativo che in campo sentimentale.

Pesci. Dedicate più tempo a voi stessi. Avete troppi pensieri per la testa e molte preoccupazioni, sentite la necessità di avere delle riassicurazioni. Adesso è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e di ripartire alla grande.

