Oroscopo di Paolo Fox del weekend: inizia un lento reupero per il Leone, momento d'oro per la Bilancia

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 20-21 marzo. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

Ariete. Con l'inizio di marzo avrete molte più occasioni dei mesi passati, anche se il meglio arriverà a fine mese quando Venere sarà nel vostro segno. Nel lavoro cercate di non dare troppo peso a tante cose contemporaneamente. Serve ordine nella vostra vita.

Toro. Avete la sensazione di essere sempre fraintesi in amore e in effetti può anche essere vero, ma potreste accorgervi che a volte ascoltate poco e parlate ancora meno. Non è un periodo buono sul lavoro, ma potete portare avanti un progetto a cui tenete.

Gemelli. Bisogna trovare spazio per i sentimenti. La Luna nel segno regala emozioni favorevoli. Nel lavoro potreste ricevere una bella proposta. Gli ultimi dieci giorni di marzo possono provocare qualche disagio in più. Nel lavoro avete poca voglia di fare.

Leone. Nel weekend la luna sarà favorebole in amore, se ci sono piccoli duelli in amore ne uscirete vincenti. Nel lavoro le soluzioni che cercate ancra non sono arrivate e ci sono ancora troppe spese e problemi economici da risolvere.

Vergine. Questo weekend sarà sotto tono, torneranno alcune divergenze ma da domenica ci sarà il sereno in amore. Nel lavoro state vivendo un periodo di grande fermento e verso la fine del mese aumenterà. Se ne accorgeranno i creativi e le persone che aspettano una chiamata.

Bilancia. La luna è favorevole nella giornara di sabato, se poyeye svagarvi e fare nuove conoscenze sarebbe bene farlo. Nel lavoro gli incontri della giornata sono favorevoli: c’è un miglioramento in generale.

Scorpione. Superata la dissonanza della Luna, nel fine settimana le cose vanno meglio. Nel lavoro tutto quello che nasce in questi giorni è favorevole.

Sagittario. La Luna è ancora in opposizione, questo potrebbe portare qualche dissonanza per l’amore. Nel lavoro è meglio non fare scelte azzardate, ma non sottovalatute le proposte che arriveranno in questo periodo.

Capricorno. Tutti quelli che vogliono impegnarsi in una relazione possono farlo, ma senza promettere subito amore eterno. Nel lavoro vi sentirete più motivati ma alcuni potrebbero anche fare un cambiamento di rotta.

Acquario. La Luna si trova in posizione favorevole, questo porta una gran voglia di amare e di dare nuova vita ai rapporti. Nel lavoro avreste voglia di cambiare tutto, ma non è questo il momento migliore per farlo. Attenzione alle spese e ai problemi economici.

Pesci. In amore si registra un buon miglioramento ma molto dipende dalla situazione che state vivendo. Nel lavoro chi è indipendente avrà l’opportunità di ottenere un successo.

