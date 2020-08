Oroscopo di Paolo Fox del weekend, recupero in amore per Leone e Pesci, nervosismo per la Bilancia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Agosto 2020, 09:33

L'deldi Paolo Fox , come ogni settimana, racconta come saranno le giornate di sabato e domenica per i vari elementi dello zodiaco. Amore, lavoro, fortuna, ecco nel dettaglio le previsioni segno per segno.Nel corso del fine settimana avrete le idee chiare e potreste avere nuovi incarichi. Non esagerate con le polemiche in amore visto che Luna e Venere sono dissonanti.I nuovi progetti marciano lentamente, sabato sarà una giornata promettente per i sentimenti. Il lavoro va curato.Sarete indecisi in ambito sentimentale, ma sabato sarà una giornata molto positiva per l'amore. Scadenze che incombono sul lavoro.Si apre un periodo positivo per i sentimenti. Da sabato inizia una fase molto passionale. Sul lavoro però cercate di non pretendere troppo.Alcuni di voi si troveranno a dover risolvere un problema personale. Domani giornata positiva per l'amore, torna la vitalità ma cercate di non programmare nulla di complesso.In amore potreste essere polemici nel weekend, cercate di avere pazienza. Mantenete la calma anche sul lavoro e cercate di non agitarvi per motivi banali.Luna opposta, i nati del segno hanno paura di mettersi in gioco e dovranno risolvere qualche problema sul lavoro, meglio non fare passi falsi.Si apre un periodo di progetti interessanti. Da sabato venere porta il desiderio di amare e l'amore avrà un ottimo recupero. Ripresa importante sul lavoro.La situazione astrologica è favorevole, se dovete chiarire un malinteso potrete parlare chiaro nel fine settimana. Sul lavoro avete voglia di recuperare.Giornata interessante sul lavoro quella di domani, cercate però di evitare scontri. Evitate complicazioni anche nei sentimenti, non vivete un momento di grande energia.Alcuni di voi vorranno fuggire da situazione poco chiare, cercate di rilassarvi ed evitare di commettere gli stessi errori fatti in passato.Buon cielo per l'amore, nel weekend le relazioni di lunga data saranno favorite. Sul lavoro invece non fate passi falsi e pianificate le vostre mosse.