Oroscopo Paolo Fox del weekend sabato 25 e domenica 26 febbraio: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana di sabato 25 e domenica 26 febbraio. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Si prospetta un fine settimana fantastico con Venere che promette grandi novità soprattutto per i single. Chi è in coppia potrà tornare ad essere più ottimista.

TORO. Sarà un fine settimana altalenante con il cuore agitato per chi è single. Le coppie potranno riprende il dialogo ma è importante avere pazienza.

GEMELLI. Sarà un fine settimana che riporta la voglia di amare, chi è single non dovrebbe chiudersi in casa. Le coppie invece potranno trovare nuove soluzioni per riaccendere la passione.

CANCRO. I single vivono ormai da tempo una fase di grande diffidenza. Attenzione a qualche problema con le finanze, non è eslcuso che le questioni legate al denaro possano avere ripercussione anche in coppia.

LEONE. Se siete single non nascondete i vostri sentimenti, questo sarà un fine settimana molto proficuo se vi interessa qualcuno. Le coppie dovrebbero lasciarsi andare ed esprimersi senza remore.

VERGINE. Se siete single valutate con attenzione delle amicizie, potrebbero portare qualcosa di bello, ma anche sgradevoli sorprese. Chi vive in coppia nel corso del fine settimana dovrà fronteggiare qualche piccola crisi, magari dovuta alla distanza.

BILANCIA. I single faticano a trovare la serenità, così come anche le coppie. Cercate di concedervi nelle giornate di sabato e di domenica un po' di relax, nella speranza di ritrovare la tranquillità sperata.

SCORPIONE. Il fine settimana promette bene con i single che avranno ancora qualche settimana per capire i propri sentimenti e le coppie che vedranno un interessante transito di Mercurio.

SAGITTARIO. I single avranno grandi opportunità nelle giornate di sabato e domenica, sarebbe bene non lasciarsele sfuggire. Le coppie che potranno ritrovare un buon feeling.

CAPRICORNO. L'amore passa in secondo piano nel corso del fine settimana, sia per chi vive in coppia che per chi è single. Il lavoro vi prenderà molto in queste giornate.

ACQUARIO. I nati del segno tendono a cambiare spesso idea, questo accadrà soprattutto a chi è single in amore. Se siste in coppia mantenete la calma, queste giornate del weekend portano acque agitate.

PESCI. Mercurio vi porterà al voglia di fare nuove conoscenze, se siete single approfittate del weekend per uscire e cercare nuove amicizie. Chi è in coppia potrà dover fare i conti con qualche problema.

