Oroscopo Paolo Fox del weekend di sabato 1 e domenica 2 aprile: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana di sabato 1 e domenica 2 aprile. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Chi è single e vuole conquistare una persona potrà approfittare delle buone stelle del weekens. Esattamente nella giornata di domenica per via del Sole e della Luna che saranno favorevoli potrete fare il primo passo.

TORO. Il periodo è passionale per le coppie, ma cercate di fare attenzione, soprattutto nella giornata di sabato quando potrebbero esserci delle dispute per questioni di denaro.

GEMELLI. Saturno contrario dice che nei prossimi giorni bisognerà parlare di questioni legali o familiari da risolvere. Cercate di tenere a bada il nervosismo.

CANCRO. Cercate di non tirare troppo la corda nella vita sentimentale nel corso del weekend potrete risentire di un clima che è stato teso in gerale per tutta la settimana.

LEONE. Non alimentate dispute in amore nel fine settimana. Non sarà un weekend molto rilassante, soprattutto i single risentiranno molto della stanchezza emotiva.

VERGINE. Diversi single nei prossimi giorni potranno superare differenze d’amore e la giornata di domenica si rivelerà particolarmente positiva poichè tante cose andranno bene.

BILANCIA. Dopo i problemi del mese scorso occorre maggiore comprensione nella coppia. Non dedicate il weekend ai chiarimenti, cercate di posticiparli alla prossima settimana quando le stelle saranno dalla vostra parte.

SCORPIONE. Se siete single fate attenzione alle parole nei prossimi giorni, dovrete dosarle con saggezza. Il weeknd sarà pesante per le coppie.

SAGITTARIO. Se siete in coppia cercate di mantenere la calma, è un periodo pesante ma non dovete perdere la pazienza. Nelle giornate di sabato e di domenica il clima si farà ancora più difficile.

CAPRICORNO. Nel weekend ci sarà quella che sarà la giornata migliore per i contatti d’amore e sarà domenica. Se siete single non chiudetevi in casa e sfruttate le stelle.

ACQUARIO. Chi ha a cuore una storia d’amore, è bene che aspetti che passi il fine settimana prima di mettersi a discutere con il proprio partner. Alcuni potrebbero vivere un periodo di indecisione.

PESCI. Il fine settimana porta delle buone stelle e non si esclude un recupero dei sentimenti soprattutto per chi è single e cerca l'amore. Buon aspetto della Luna.

