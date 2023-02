Oroscopo Paolo Fox weekend sabato 11 e domenica 12 febbraio: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana di sabato 11 e domenica 12 febbraio. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Il weekend sarà un’occasione per riscoprire l’amore grazie all’ingresso di Venere nel segno.

TORO. Chi cerca un incontro speciale potrebbe guardarsi attorno a partire da sabato.

GEMELLI. Alcune coppie potrebbero aver vissuto una lontananza negli ultimi tempi, ma questo weekend inizierà una revisione delle storie recenti.

CANCRO. Ci sarà un nuovo capitolo per molte coppie, ma alcuni problemi non risolti potrebbero tornare più avanti.

LEONE. Il weekend apre una settimana importante grazie al transito di Venere: mai arrendersi in caso di problemi in amore.

VERGINE. Weekend ottimo per le coppie, ma alcuni potrebbero dover ridimensionare l’amore per qualcuno.

BILANCIA. Nei prossimi giorni, nella coppia potrebbero esserci tensioni se qualcuno viene accusato di essere superficiale.

SCORPIONE. Chi non vive già in coppia potrebbe vivere una bella storia d’amore nel prossimo fine settimana o nella settimana successiva.

SAGITTARIO. Rivelare i propri sentimenti sarà più facile nei prossimi giorni, ma Venere dissonante potrebbe creare disturbi.

CAPRICORNO. I single potrebbero vivere emozioni forti, mentre le coppie potrebbero fare qualcosa di speciale.

ACQUARIO. Bisogna valutare la sicurezza dei propri sentimenti prima di fare del bene agli altri, a partire dall’11 febbraio.

PESCI. I single sono invitati a lasciare andare vecchie tensioni e ad aprirsi a nuove emozioni.

