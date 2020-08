Oroscopo di Paolo Fox del weekend: Ariete e Gemelli energici, disagio per i nati sotto il segno dei Pesci

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'didel. Paolo Fox scruta gli astri e ci regala le previsione segno per segno, dall’amore al lavoro. Fine settimana positivo per quasi tutti, con i nati sotto al segno dei Pesci che dovrebbero avere qualche attenzione in più. Ecco nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo:Un weekend da vivere con grande energia, soprattutto sabato e considerato che i nati sotto questo segno stanno uscendo da un periodo difficile. Ci saranno incontri da non sottovalutare. Attenzione all’opposizione della luna.Il momento di agitazione comunque non toglie energia, anche se il ritorno a casa sarà stancante. Qualche discussione in più al rientro sul posto di lavoro.Un periodo prolifico in cui nascono nuove idee. Attenzioni dal punto di vista finanziario, dove dovrà essere utilizzata molta cautela. Evitate le polemiche.La stanchezza non impedisce il ritorno dell’amore. Ci saranno dei cambiamenti, mentre nel fine settimana i nati sotto al segno del cancro dovranno stare attenti a quel che dicono.Circolano buone idee e la settimana promette bene. Sabato si sentirà il bisogno di stare a fianco della persona amata.Periodo positivo sul lavoro e anche nella vita personale, dove si potranno risolvere alcune complicazioni. Con la voglia di cambiamento si potrebbe rimettere in gioco l’amore.Al momento c’è ancora qualche piccolo disagio, ma sono in arrivo grosse novità e chiarimenti. I progetti che sembravano bloccati potrebbero in realtà non esserlo…L’energia non manca, soprattutto nella giornata di domani, ma vanno tenuti sotto controllo i rapporti sentimentali.Stanchezza ma fortuna in amore, con nuove possibilità e qualche questione di cuore da chiarire. In arrivo chiamate con notizie positive.Giove vi assiste, bene il lavoro e i nuovi incontri nonostante alcune incomprensione. Nel weekend potreste cedere alla malinconia.Un fine settimana positivo. Voglia di andare lontano e nuove possibilità, come quella di un lavoro in proprioNel weekend qualche situazione di disagio e mattinate difficili. C’è da chiarire qualche situazione sul lavoro.