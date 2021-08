Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del weekend 14-15 agosto

Per il weekend del 14-15 agosto ecco l'oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. State attraversando un momento di riflessione, per questo alcuni di voi potrebbero avere nei prossimi giorni qualche ripensamento, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Rimandate le discussioni sul lavoro e cercate ci concentrarvi su voi stessi.

TORO. Questo non è il periodo giusto per scelte avventate. Domenica sarà la giornata migliore del fine settimana. Siate pazienti, ci sono buone prospettive per avere delle belle novità.

GEMELLI. Sta per iniziare un periodo molto importante. Alcuni devono concludere un progetto di lavoro, ma per ottenere i risultati occorre essere pazienti. Chi ha un’attività in proprio deve capire invece se vale la pena andare avanti o no.

CANCRO. Chi ha vissuto il mese scorso una crisi di coppia ora potrebbe decidere di chiarirsi e di andare avanti. Cercate di circondarvi di persone che possano tirarvi su, evitate invece chi pretende troppo da voi.

LEONE. Il fine settimana si alternerà tra alti e bassi, però il giorno di Ferragosto ci sarà un bel recupero. Avete detto “no” troppe volte e adesso ne state pagando forse le conseguenze. State attenti a quello che fate perché ogni cosa ha una conseguenza.

VERGINE. Cercate di tenere duro in questi giorni, perché le stelle sono un po’ difficili. Alcuni hanno avuto momenti difficili in primavera e ne subiscono ancora gli strascichi. Liberatevi dai pesi che vi attanagliano.

BILANCIA. A Ferragosto vivrete la giornata migliore di questo fine settimana. Alcuni potrebbero risolvere qualche problema in amore e migliorare le relazioni sociali. Se siete single datevi da fare per cercare qualcuno.

SCORPIONE. Questo weekend cercate di riavvicinarvi un po’ di più all’amore. Alcuni di voi vorranno liberarsi da qualche peso. A Ferragosto avrete anche una bella energia per combattere le battaglie che volete affrontare, approfittatene.

SAGITTARIO. Siete concetrati sui vostri futuri progetti. Cercate di concentrarvi anche sul presente visto che potrebbe nascere qualche bella relazione. Attenzione però a quello che fate e, specialmente, alle delusioni.

CAPRICORNO. Questo promette di essere un bel weekend. Se qualcuno ha vissuto una piccola crisi potrebbe non averla risolta. Tra oggi e domani recuperate le energie necessarie per chiarirvi le idee.

ACQUARIO. Cercate di non essere troppo impetuosi, vorreste risolvere le cose in poco tempo ma non è il metodo migliore per riuscirci. Rilassatevi e riflettete, solo così ogni cosa potrà andare bene.

PESCI. Questo weekend di Ferragosto riuscirà a liberarvi dalle ansie che avete accumulato a inizio settimana. Chi cerca l'amore vivrà in un bel periodo. Se invece qualcuno vi dà fastidio questo è il momento migliore per tagliare qualche ramo secco dalla vostra vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 11:18

