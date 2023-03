Oroscopo Paolo Fox del weekend di sabato 25 e domenica 26 marzo: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana di sabato 25 e domenica 26 marzo. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Sarà un weekend tranquillo per l'amore, cercate di evitare le tensioni. Nella giornata di sabato potrebbero esserci dei chiarimenti anche nelle storie di vecchia data. Testa bassa sul lavoro.

TORO. Luna e Venere aiutano nell’amore, dalla giornata di sabato torna una certa serenità in ambito sentimentale. Sul lavoro potrebbero cambiare alcune collaborazioni.

GEMELLI. Avete molta voglia di amare, ma in questo periodo potreste non sentirvi capiti. Sabato la giornata è un po' nervosa, soprattutto in amore. Sul lavoro è meglio parlare chiaro.

CANCRO. L'amore migliora grazie a un cielo favorevole, se volete alcuni progetti potranno crescere e svilupparsi. Chi è solo deve darsi da fare mentre sul lavoro le buone occasioni non mancheranno.

LEONE. Non ci sono tempi di recupero immediati per le storie che sono in crisi da troppo tempo, nel weekend risentirete di un po' di nervosismo in amore. Momento giusto per cambiare sul lavoro.

VERGINE. Luna e Venere favoriscono degli amori molto belli da vivere. Sul fronte lavorativo si possono portare avanti i progetti con coraggio anche se c’è un po’ di scontentezza.

BILANCIA. Vivrete un fine settimana ricco di emozioni, concentratevi sull'amore, soprattutto nella serata di sabato. Stanchezza sul lavoro.

SCORPIONE. Sarà un weeken nervoso, fate attenzione in amore dove potrete avere dei dubbi. Mettete in chiaro quello che non va in amore, cautela nelle scelte che fate.

SAGITTARIO. I nati del segno potranno fare una bella proposta in amore, nella giornata di sabato vi sentirete molto diretti. Rivincita dal punto di vista professionale, le iniziative hanno terreno fertile.

CAPRICORNO. La situazione in amore è molto positiva, potrete trovare delle buone soluzioni. Bene anche il lavoro, anche se dovrete cercare di evitare delle situazioni rischiose.

ACQUARIO. Luna contraria e Venere porta qualche disturbo. Nella giornata di sabato cercate di evitare tensioni e agitazioni. Grandi progetti sul lavoro.

PESCI. Alcune coppia potrebbero dover fare chiarezza dopo un periodo di crisi, ma avete una buona energia per farlo. Un problema a casa va risolto al più presto onde evitare che si ingigantisca sempre di più.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 11:21

