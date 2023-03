Oroscopo Paolo Fox del weekend di sabato 18 e domenica 19 marzo: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 marzo. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. La Luna è favorevole nel weekend, questo potrebbe condizionare positivamente i vostri affetti e il vostro umore. Nelle giornate di sabato e domenica potrebbero rivelare incontri fortuiti.

TORO. Sarà un fine settimana che rappresenta un po’ una sorta di prova del nove per le coppie. Dovrete mettere in gioco i vostri sentimenti, e scoprire se il vostro partner ricambia le vostre attenzioni.

GEMELLI. Questo è stato un periodo molto caotico per voi in amore, ma quello che vi manca è l'amore. Il weekend in tal senso promette bene, approfittatene.

CANCRO. Siete un po’ agitati e nervosi, nel corso del weekend dovrete cercare di mantenere la calma per fare in modo che le cose intorno a voi vadano per il meglio. Forse qualche incontro in questo fine settimana riuscirà ad allietarvi.

LEONE. Qualche difficoltà in più potrebbe affacciarsi in questo imminente fine settimana, soprattutto nell’approccio verso il vostro partner. La parola d’ordine per non sbagliare sarà ”stupire”.

VERGINE. Sarà un weekend prolifico non solo dal punto di vista professionale, ma anche amoroso. Non chiudetevi in casa e approfittatene.

BILANCIA. La Luna nel segno potrebbe regalarvi delle emozioni forti nelle prossime ore. Non chiudetevi in casa, sono favoriti gli incontri.

SCORPIONE. In questo periodo i vostri sentimenti sono leggermente giù di corda, e forse non siete tanto interessanti all’amore o alle relazioni, ma per il weekend potreste cambiare decisamente idea a riguardo.

SAGITTARIO. Nel corso del weekend sarete pronti ad amare, apritevi a nuove conoscenze. Per chi invece è già in una relazione, è certamente il momento di fare viaggi ed esperienze indimenticabili.

CAPRICORNO. Siete delle rocce inamovibili sotto il profilo sentimentale, niente può scalfirvi, ma dovete fare attenzione a questo weekend che porta con sé già il sentore di una Primavera che avanza.

ACQUARIO. Prendetevi il vostro tempo nel weekend, le relazioni amorose devono essere collaudate, non fatevi prendere dalla fretta.

PESCI. Dopo una settimana pesante arriva una tregua nel weekend che vi permetterà di potervi rilassare e di riconciliare con voi stessi.

