Oroscopo di Paolo Fox del weekend: l'amore decolla per l'Ariete, periodo di cambiamenti per i Pesci

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 10-11 aprile. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

ARIETE. Chi è in cerca dell’amore sarà più motivato, da domani riuscirete a vivere i sentimenti con maggiore serenità anche un nuovo amore. Piccola incertezza all’orizzonte, ma tutto si risolve. Buone nuove sul lavoro.

TORO. Alcuni nati del segno potrebbero chiedere spiegazioni al partner, domani con Venere positiva ci sarà qualche emozione in più. Cercate di programmare un fine settimana all'insegna del relax. Giornata positiva sul lavoro.

GEMELLI. State vivendo un momento di insoddisfazione, questo vi deconcentra sul lavoro. Da domani la Luna favorevole, quindi ci saranno meno complicazioni del previsto.

CANCRO. Dovrete far fronte a un po' di insoddisfazione. Sul lavoro cercate di muovervi con prudenza, avete idee valide ma è giusto proporle nel modo adatto. Da sabato qualcuno potrebbe pensare di voltare pagina in amore.

LEONE. Cercate di stare fuori dalle polemiche in questo fine settimana. I nati del segno recuperano piano piano energia dopo mesi difficili. Sul lavoro state vivendo un momento importante. Sabato alcuni saranno chiamati a fare una scelta in amore.

VERGINE. Fate attenzione ai molti ostacoli sentimentali, in generale c’è qualcosa in generale che non va. Domani migliora la situazione sentimentale. Si recupera anche nel lavoro.

BILANCIA. Fate massima attenzione, soprattutto nel weekend e cercate di non stancarvi troppo. Prendete le cose con calma e cercate di risolvere i dubbi che avete sul lavoro.

SCORPIONE. Alcuni di voi dovranno ricucire un rapporto se dovete fare una proposta è meglio farla in questo momento. Rimandate gli impegni personali alla prossima settimana. Attenzione sul lavoro, qualcuno potrebbe perdere la pazienza.

SAGITTARIO. La Luna è dissonante. I nati del segno hanno bisogno di riposare, ma dalla giornata di domani potranno rimettersi in gioco. Grande fermento sul lavoro.

CAPRICORNO. Luna interessante, però non manca il nervosismo sul lavoro che potrebbe portare qualcuno a discutere. State vivendo un momento di grande stanchezza.

ACQUARIO. I nati del segno avranno grandi possibilità sul lavoro. Cercate di non essere precipitosi in amore, alcuni di voi potranno vivere momenti piacevoli nella giornata di sabato. Tempo di cambiamenti.

PESCI. Avete la Luna nel segno e stelle molto favorevoli, questo vi infonde molta fiducia che vi darà la forza di decidere se è il caso di cambiare qualcosa o meno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA