Oroscopo Paolo Fox weekend del 9-10 luglio: nervosismo per i Pesci, amore a gonfie vele per i Gemelli

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 9-10 luglio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà sul lavoro e in amore, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Stelle vincenti per l'amore questo fine settimana, cercate di avere fiducia nelle vostre capacità. Nella giornata di sabato potreste avere delle piccole incertezze sul lavoro, una collaborazione può farvi venire dei dubbi.

TORO. Nel weekend la Luna è opposta e questo rende difficile trovare degli spiragli di serenità. Sabato la situazione si agita soprattutto in amore, cercate di evitare i conflitti.

GEMELLI. Giornate buone per i sentimenti, chi vuole nella giornata di sabato potrà dichiararsi. Giorni importanti per la sfera professionale.

CANCRO. L'amore è interessante con la Luna favorevole, dalla giornata di sabato le cose andranno meglio. Periodo di trasformazione sul lavoro, alcuni dovranno risolvere qualche piccolo problema.

LEONE. Nel corso del fine settimana sarà meglio non scatenare problemi inesistenti. Dovete mantenere la calma, nella giornata di sabato sarebbe meglio chiarire qualche cosa in sospeso. I nati del segno riceveranno un’opportunità.

VERGINE. In queste giornara Venere è opposta e questo porta ad avere un cuore un po' agitato. Le attività già avviate non risentiranno di disturbi.

BILANCIA. Venere in opposizione nel fine settimana, cercate di badare alla qualità dei rapporti visto che ci sono meno ostacoli che in passato. Le coppie faranno pace.

SCORPIONE. I nati del segno devono essere più fiduciosi, nella giornata di sabato cercate di farvi valere in amore. Sul lavoro sono in arrivo giorni migliori. Giove neutrale per le questioni professionali.

SAGITTARIO. Venere è in opposizione e questo porta un po' di polemiche in amore. Sul lavoro ci sono nuovi incarichi importanti e chi lo desidera potrà trovare nuove strade.

CAPRICORNO. L'amore nel fine settimana appare molto intrigante. I nati del segno potrebbero essere convinti a partecipare a un progetto fallace. La Luna è buona nella giornata di sabato ma può portare qualche indecisione.

ACQUARIO. Nelle giornate di sabato e domenica fate attenzione al portafoglio e alle spese di troppo. Venere è favorevole e porta luce in amore. Sul lavoro ci sono piccoli disagi, ma in generale si avvia un periodo di grandi opportunità.

PESCI. Dovete portare molta pazienza. Nella giornata di sabato potrebbero esserci delle discussioni e in generale vivete una situazione di nervosismo.

