Oroscopo di Paolo Fox del weekend: Giornate ricche di emozioni per l'Ariete, Leone sottotono

Come ogni settimana Paolo Fox ha redatto le previsioni per l'oroscopo del weekend. In questo inizio del 2021 molti pianeti cambieranno le carte in tavola ai vari segni. Ma ecco cosa succederà nel fine settimana nei cambi di amore, fortuna e lavoro a tutti gli elementi dello zodiaco.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

ARIETE. Sono giornate ricche di emozioni e di voglia di agire. Alcuni di voi non hanno ancora il coraggio di chiudere i ponti con una persona. Buone notizie sul lavoro.

TORO. Meglio stare lontani dalle complicazioni, da domani le cose andranno meglio. Questione in sospeso sul lavoro che devono essere risolvere.

GEMELLI. I nati del segno vivranno qualcosa di importante. Un problema va afforntato con coraggio. Chi vorrà potrà cercare di recuperare una storia lavorativa che non è finita bene.

CANCRO. Torna favorevole la Luna. Questo è il periodo giusto per fare proposte lavorative. Gli amori che nascono in questo periodo sono effimeri.

LEONE. State vivendo un momento di mancanza di amore, qualcuno dovrò affrontare qualche polemica. Nuove opportunità sul lavoro.

VERGINE. I nati del segno potranno iniziare un nuovo lavoro. Domani attenzione alle polemiche. Potrete continuare a fare bene quello che avete costruito in passato.

BILANCIA. Nel fine settimana si presenteranno buone occasioni per consolidare un rapporto. Forse alcuni di voi dovranno accettare un cambio di ruolo sul lavoro. Quadro interessante per l'amore.

SCORPIONE. Cambiamenti poco promettenti sul lavoro, i risultati non saranno quelli sperati. Da domani la fortuna vi assisterà. Favorite le finanze.

SAGITTARIO. Alcuni potranno vivere un incontro speciale. Inizia un periodo di rivincita sul lavoro, in questo periodo sarà bene non fare confusione sul lavoro.

CAPRICORNO. Luna favorevole insieme a Marte e Venere. Alcuni potrebbero sentirsi spaesati sul lavoro. Domani grande slancio in amore.

ACQUARIO. Giornate sottotono. Mercurio nel segno. Domani i nati del segno saranno carichi di vitalità. Periodo interessante per il lavoro.

PESCI. Venere non è più contraria. Non è però il momento di sperimentare cose nuove. Domani potrebbe esserci qualche dissidio.

