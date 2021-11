Oroscopo di Paolo Fox, weekend del 6-7 novembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 6-7 novembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Cercate di essere prudenti in amore, nella giornata di sabato potrebbero nascere delle discussioni. Dal punto di vista professionale ci sono buone opportunità in vista, ma il denaro va gestito attentamente.

TORO. Fate attenzione a non rinunciare a una storia d'amore, potreste pentirvene. Nella giornata di sabato potreste dover fare il punto della situazione. Sul lavoro arrivano soluzioni importanti.

GEMELLI. Le situazioni sentimentali sono da chiarire, da domani inizia un periodo complesso in amore. Cercare di superare un problema.

CANCRO. State vivendo un periodo di nervosismo, domani Venere è opposta ma Luna e Mercurio promettono bene. Avrete energia per fare molte cose.

LEONE. La Luna nel fine settimana è favorevole, ma fate attenzione alla stanchezza. Nella giornata di sabato Giove sarà opposto, questo vi richiede molta prudenza.

VERGINE. Nel weekend Luna e Marte saranno favorevoli, questo significa che si risolve un problema. Nella giornata di sabato meglio fare le cose con calma visto che le stelle sono incerte.

BILANCIA. Alcune questioni a cui state dietro avranno finalmente una schiarita, sul lavoro cercate di essere favorevoli e propositivi, avete molta voglia di fare,

SCORPIONE. Grande vitalità in amore nel fine settimana, in tal senso inizia un periodo di recupero. Importanti novità in arrivo sul lavoro.

SAGITTARIO. Avrete un lieve calo psicofisico nel corso del fine settimana. Alcuni potrebbero avere dei cambiamenti di contratto e qualche problema familiare. Dovrete fare conto con un po' di stanchezza.

CAPRICORNO. I nati del segno possono finalmente rimettersi in gioco. State vivendo un momento di maggiore energia. Domani è un fine settimana che invita alla prudenza. Troppe spese.

ACQUARIO. Potrebbe nascere un po' di nervosismo in amore, cercare di non dire frasi sbagliate di cui potreste pentirvi. Nella giornata di sabato la Luna è favorevole e potrebbe portare novità in amore.

PESCI. I nati del segno dovranno ricominciare da zero, cercate di non affaticarvi troppo. Nella giornata di sabato potreste risolvere qualche problema. Bene i sentimenti.

