Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 7-8 gennaio: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 7-8 gennaio. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend

ARIETE. Cercate di non essere impulsivi nel prendere decisioni in amore, perché a volte alcune interpretazioni potrebbero essere sbagliate. Alcuni conflitti sul lavoro potrebbero incidere sulle prestazioni, fate attenzione.

TORO. Cercate di guardare al futuro, non rimanete ancorati al passato e alla convinzione che le cose siano così e non si possano cambiare. Abbiate fiducia nel fututo. Concentratevi sul lavoro.

GEMELLI. Cercate di dedicarvi di più al partner, ricordandovi che l'amore non è unilaterale. Cercate di avere un atteggiamento responsabile verso i soldi, sarà un weekend di spese.

CANCRO. Le cose possono evolvere, ma non è detto che saranno facili, quindi cercate di avere pazienza. Siate trasparenti nei vostri affari e ne trarrete beneficio sul piano economico.

LEONE. Durante la giornata di sabato dovete mettere le cose in ordine nella relazione per vedere se continuerà o no. Cercate di aiutare la fortuna, impegnatevi nella vostra professione e sarete premiati.

VERGINE. Cercate di superare quello che vi è successo in passato, altrimenti impedirete alla felicità di tornare. Fate attenzione ai vostri risparmi.

BILANCIA. Cercate di mettervi nei panni del vostro partner per capire come stanno andando le cose, staccatevi dai sentimenti di odio e risentimento. Per raggiungere il successo la cosa principale è lavorare sodo.

SCORPIONE. Cercate di non dare troppo retta al parere di terze persone in amore, fate attenzione alle spese, alcuni rischiano di indebitarsi.

SAGITTARIO. Aprite il cuore a chi vi sta intorno non ve ne pentirete. Dedicate il dine settimana al riposo e all'amore. Fate attenzione alle spese.

CAPRICORNO. Non è facile guarire un cuore danneggiato, ma con un po' di impegno e di fortuna sarete in grado di andare avanti. Abbiate più fiducia in voi stessi per quanto riguarda il lavoro.

ACQUARIO. Le esperienze che state vivendo vi permetteranno di andare avanti nel futuro, concedetevi all'amore nel fine settimana e cercate di rilassarvi. Per voi è un periodo di spese, anche eccessive.

PESCI. Se c’è davvero amore, allora sarete in grado di superare gli ostacoli che si presenteranno sulla strada. Periodo critico sul lavoro, ma a volte basta bussare a qualche porta.

