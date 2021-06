Oroscopo di Paolo Fox del weekend 5-6 giugno: ecco le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 5-6 giugno. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per questo primo weekend del mese per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel fine settimana.

ARIETE. Siete in un periodo di tenacia e positività. Non riuscite a fare tutto sul lavoro sa soli, potreste avere dei piccoli problemi da risolvere. Nella giornata di sabato meglio mettere le cose in chiaro con il partner.

TORO. Il fine settimana è promettente. Ci sono ottime opportunità sul lavoro, ma cercate di evitare discussioni. Nella giornata di sabato meglio non isolarsi dal punto di vista sentimentale.

GEMELLI. La Luna non è più opposta. Sul lavoro c'è buona possibilita di azione, alcuni di voi stanno cercando soddisfazioni dal punto di vista professionale. Già dalla giornata di sabato l'amore potrà decollare.

CANCRO. Luna dissonante è dissonante nel fine settimana e porta qualche fastidio. Nella giornata di domani potrebbero esserci delle discussioni in amore, non lasciatevi scoraggiare.

LEONE. Nuove conoscenze in vista per il fine settimana, da domani si risvegliano i sentimenti. I nati del segno dopo un periodo turbolento possono ottenere di più. Evitate investimenti azzardati.

VERGINE. Alcuni nati del segno dovranno scendere a compromessi sul lavoro a causa dell'opposizione di Giove. Nella giornata di sabato le spese sono da rivedere.

BILANCIA. Cercate di non esagerare con le provocazioni, meglio prendere le cose con calma. Nella giornata di sabato la situazione sentimentale migliora, mentre sul lavoro c'è qualcosa da rivedere.

SCORPIONE. I nati del segno possono farsi avanti in amore, ma attenzione alla giornata di sabato quando potrebbero litigare con qualcuno. Incertezze dal punto di vista finanziario, sul lavoro ci sono dei miglioramenti in vista.

SAGITTARIO. La Luna sarà favorevole nel fine settimana e permetterà ai nati del segno di vivere belle emozioni. Qualche piccolo problema sul lavoro, ci sono delle difficoltà da superare.

CAPRICORNO. Piccole tensioni in amore, cercate di non prendere decisioni affretate e sspettare a lunedì prima di fare delle scelte. Domani i nati del segno non saranno di ottimo umore.

ACQUARIO. Luna favorevole nel fine settimana. Meglio evitare discussioni nella giornata di sabato ma cercate di non sottovalutare una proposta.

PESCI. Venere aiuta, nel fine settimana così come per tutto il mese. I nati del segno potranno r risolvere un problema sul lavoro. Meglio valutare nuove strade.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 13:09

