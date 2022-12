L'Oroscopo di Paolo Fox del weekend 3-4 dicembre: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 3-4 dicembre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. I rapporti che si sono raffreddati negli ultimi mesi devono essere riscaldati e il weekend è un'ottima occasione per farlo. Nel lavoro c’è chi aspetta una risposta di tipo legale.



TORO. Il fine settimana sarà positivo, ma fate attenzione alle trasgressioni. Sul lavoro potrete fare progetti importanti.



GEMELLI. I single potranno vivere intrighi e novità nelle giornate di sabato e domenica, mentre le coppie forti potranno superare le difficoltà che ci sono state nelle ultime settimane. Sul lavoro cambiamenti in vista.



CANCRO. Nella vita di coppia c’è chi vuole liberarsi di un peso, mentre nel lavoro il proprio ruolo verrà messo in discussione.

LEONE. Sarà un weekend positivo per i nati nel segno, se un amore è importante lo si scoprirà proprio nei prossimi giorni. Saranno valorizzati i buoni progetti.



VERGINE. Le coppie potranno ritrovare una buona sintonia, quindi sarà bene approfittare delle prossime giornate. Idee positive sul lavoro che potranno essere ben sviluppate nel corso della settimana.



BILANCIA. Siete troppo sressati e rischia te di diventare troppo critici in amore. Nel campo della professione, invece, sono in arrivo indicazioni importanti.



SCORPIONE. Potrebbe esserci qualche discussione in famiglia nelle prossime giornate legate al denaro o ai figli. Attenzione sul lavoro, qalcuno potrebbe non rinnovare un contratto.

SAGITTARIO. Le coppie potranno avere qualche piccolo ritardo, ma è superabile, mentre sul lavoro la situazione si scalderà.



CAPRICORNO. Le coppie che hanno resistito ai problemi delle ultime settimane possono ripartire meglio di prima. Questo è un periodo positivo per il lavoro, approfittatene.



ACQUARIO. In amore potrebbe nascere qualche piccola controversia da risolvere per tempo. Nel lavoro, invece, ora è il momento di mettersi in gioco anche in nuovi ambienti.



PESCI. Il weekend sarà discreto, nella vita di coppia in questo periodo pesano lontananze e incomprensioni, mentre nel lavoro finalmente qualcosa sta cambiando.

