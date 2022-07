Oroscopo Paolo Fox weekend del 30-31 luglio: Vergine deve essere più ottimista, Scorpione occhio alla gelosia

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 30-31 luglio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà sul lavoro e in amore, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Nel corso del weekend, grazie alla Luna favorevole, potrete parlare chiaro. Ci sono intuizioni vincenti, e nella giornata di sabato vanno bene i sentimenti. Buone opportunità di successo.

TORO. Nel fine settimana potrebbe esserci un po' di maretta col partner. Domani nascerà qualcosa di nuovo in amore. Proposte da mandare avanti sul lavoro.

GEMELLI. La Luna è favorevole e aiuta l'amore, questa stagione in generale è fortunata per la coppie. Sul lavoro si ritrova una buona energia. Possibili incarichi importanti.

CANCRO. Questo è il periodo giusto per fare un incontro. Buone idee da sfruttare il mese prossimo. Nella giornata di sabato potrebbe nascere qualcosa di nuovo nel vostro cuore. Forza sul lavoto

LEONE. Valutare meglio le persone è fondamentale, alcuni nati del segno abbandoneranno situazioni che non sopportano più. Nella giornata di sabato c'è la necessità di sentirsi liberi. Attenzione ai problemi legali.

VERGINE. Vivere con ottimismo l’amore è possibile. Da domani Marte è in buon aspetto, ci sono occasioni da cogliere. Bene i nuovi progetti sul lavoro.

BILANCIA. Arrivano buoni risultati sul lavoro, le piccole difficoltà sentimentali si supereranno a partire da domani. Belle sensazioni da vivere.

SCORPIONE. Nel corso del fine settimana sarà da tenere sotto controllo la gelosia che potrebbe portare agitazione in amore. Fate le cose con calma ed evitate i conflitti.

SAGITTARIO. In questo periodo siete un po' in ansia per il lavoto, ma nella giornata di sabato c'è una grande spinta per l'amore grazie alle stelle favorevoli. I pianeti facilitano le collaborazioni.

CAPRICORNO. Meglio circondarsi di persone positive. Nella giornata di sabato potrebbe esserci un po' di agitazione in amore, ma è meglio non stancarvi troppo.

ACQUARIO. Agitazione in amore, ma c'è possibilità di dialogo. Nella giornata di sabato sarà necessario mettere un po' di ordine in famiglia. Nuove imprese sul lavoro.

PESCI. Molti di voi stanno vivendo una crisi nella loro relazione a causa di una forte stanchezza nell'aria. Sabato Venere aiuterà i cuori solitari. Può arrivare finalmente un rimborso tanto atteso.

