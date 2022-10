Oroscopo Paolo Fox weekend 29-30 ottobre: lo Scorpione ritrova l'amore, giornate critiche per la salute per i Pesci Cosa accadrà, segno per segno, nei campi di amore, fortuna e lavoro







di Redazione web L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 29-30 ottobre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend. ARIETE. Nel corso di questo fine settimana vi concentrerete su quello che c'è di tecnologico e alternativo. Saranno giornate di rinnovamento. TORO. State cercando di migliorare e rinnovare la vostra vita. Alcuni potrebbero anche rivedere il proprio ruolo di autorità e/o genitoriale. Il duro lavoro tende a dare i suoi frutti e dovreste concentrarti molto sull’eccellenza professionale combinata con l’innovazione. GEMELLI. Siete un vulcano in piena, straripanti di entusiasmo, approfittatene per viaggi e incontri che possono favorire la vostra crescita personale. Provate a rivalutare le vostre possibilità sul lavoro e andate avanti. CANCRO. La vostra attenzione su questioni emotive profonde, condivisione, sessualità e trasformazione sarà piuttosto intensa nel corso del weekend. Anche la Luna vi chiede un maggiore distacco e obiettività emotiva. LEONE. Siete travolti da un vortice di passione e amore, ricordate però di non isolarvi ma di essere generosi e condividere di più con le persone. Anche quando ci sono sfide e difficoltà nelle relazioni credete nel cambiamento. VERGINE. Siete molto concentrati sul lavoro e sulla vostra routine quotidiana. Ora però è un ottimo momento per rinnovarvi, cambiare abitudini, trasformare la vostra salute e portare più qualità di vita e possibilità materiali. BILANCIA. Potrete essere più forti nel corso del weekend, grazie a una buona creatività e capacità espressiva. I pianeti vi invitano alla tasformazione assumendo maggiori responsabilità per le sue posizioni e l’uso del suo potere personale. SCORPIONE. Vi attende un fine settimana molto bello, da vivere con la persona che amate o comunque pieno di belle emozioni. Chi è single da tempo deve chiedersi a questo punto se ha paura di buttarsi. SAGITTARIO. Ora ci sarà maggiore intensità nel campo mentale. Forte debug di idee e concetti, qualcosa che è già stato impegnativo e ora sarà facilitato. Possibilità di cambiamento nel rapporto con fratelli, parenti, vicini. CAPRICORNO. Siete un momento di grande energia fisica. Avete in questo periodo grande voglia di riscattarvi. Non è stato un periodo idilliaco, ma abbiate fiducia nel cambiamento. ACQUARIO. Weekend interessante quello che si prospetta. La settimana prossima Giove non sarà più contrario, e avrete nuovo slancio nella vostre relazioni PESCI. Ci sarà ora un’intensa concentrazione sull’esperienza della spiritualità, della vita emotiva, delle energie, dei problemi psicologici e/o subconsci. Questo settore ha richiesto impegno e dedizione. Il fine settimana potrebbe non essere dei migliori dal punto di vista della forma fisica. Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 12:42

