Oroscopo Paolo Fox weekend 28-29 gennaio: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 28-29 gennaio. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Approfittate del fine settimana per prendervi cura della vostra salute, sia fisica che mentale. Potreste ricevere apprezzamenti sul lavoro.

TORO. Potreste fare nuove amicizie, approfittate delle stelle positive per uscire e fare nuovi incontri e perché no, un piccolo viaggio. Occhio alle spese, potreste fare investimenti sbagliati.

GEMELLI. Impegnatevi di più nella vita amorosa e cercate di dedicarvi anche alla famiglia nelle giornate di sabato e domenica. Fate sentire importante il vostro partner.

CANCRO. Potreste avere buone notizie dal punto di vista finanziario nel weekend, potreste trarre dei vantaggi inaspettati. Non trascurate l'amore.

LEONE. Alcuni nati del segno potrebbero avere qualche problema nella vita professionale, qualcuno potrebbe dover lavorare di più. Cercate di trovare il tempo anche per voi stessi e la famiglia.

VERGINE. Cercate di rimanere motivati e avvicinarvi ai vostri obiettivi, le stelle vi aiutano in tal senso nel fine settimane. Fate sentire alla persona che amate che gli siete vicini, anche con un regalo magari.

BILANCIA. Potreste ottenere l’approvazione delle cose che stavate disperatamente aspettando. Sono previste turbolenze sul lavoro. Cercate di non fare stravizi e trascurare la salute.

SCORPIONE. Vi aspetta un weekend romantico, qualche appuntamento notturno potrebbe regalarvi momenti di grande passione. Se sul lavoro qualcosa non va mantenete per ora un profilo basso.

SAGITTARIO. Concedetevi qualche piccola gita nel weekend, sia per il bene della vostra salute fisica che di quella mentale. Turbolenze in famiglia.

CAPRICORNO. Vi aspetta una buona fase in termini di salute e vita professionale. È il momento giusto per iniziare con una routine di fitness.

ACQUARIO. Alcuni potrebbero essere alle prese con la casa, magari con qualche ristrutturazione, abbiate pazienza. Evitate disaccordi con il coniuge e concedetevi dei momenti romantici in coppia.

PESCI. Una comunicazione aperta può gettare solide basi per la tua relazione, approfittate delle stelle propizie del weekend per dedicarvi esclusivamente all'amore.

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/FuGV4jq99Z — Leggo (@leggoit) January 27, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA