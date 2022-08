Oroscopo Paolo Fox weekend 27-28 agosto: momento di rivincita per il Capricorno, il Leone vola alto

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 27-28 agosto. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Nella giornata di domani servirà cautela per quanto riguarda il lavoro. Alcuni sono arrabbiati o demoralizzati per un problema o un danno vissuto di recente ma ci saranno le giuste intuizioni e siamo certi riuscirete a fare molto. Attenzione ai soci se ci sono spese da dividere.

TORO. Abbiate pazienza che tra poco Venere torna favorevole e si potranno superare i piccoli conflitti di coppia. In questo periodo avete bisogno di chiarezza.

GEMELLI. La Luna è favorevole nel fine settimana e anche Mercurio entra nel segno, questo vi permetterà di mettervi in luce. Non manca una buona dose di energia visto che da pochi giorni Marte si trova proprio nel segno.

CANCRO. Cercate di essere positivi in previsione della prossima settimana quando la Luna tornerà favorevole. Alcuni nati del segno hanno vissuto un periodo complicato sul lavoro.

LEONE. La Luna è nel segno, Mercurio e Marte favorevoli, Venere che parla di amore. Nella giornata di sabato potreste rendervi conto quanto sia importante il vostro ruolo in un'azienda e in famiglia.

VERGINE. La Luna entra nel segno, quindi non manca la vivacità affettiva. Possibili momenti di allegria in famiglia e il clima risulta tranquillo per quanto riguarda il lavoro. Le uniche dispute possono nascere nelle storie d’amore che già hanno avuto problemi a fine Giugno.

BILANCIA. Mercurio entra nel segno e insieme a Marte forma un aspetto molto buono che vi favorirà nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 Agosto.

SCORPIONE. Ora potete rimettervi in gioco e avere qualche piccola soddisfazione. Le stelle del vostro cielo prevedono un grande impegno e grandi energie. Se avete in mente un nuovo progetto, potete farlo partire ma nel corso del fine settimana dovete guardarvi le spalle da reazioni troppo impulsive.

SAGITTARIO. Se avete questioni da chiarire fatelo entro oggi perché già dalla giornata di sabato ci sarà un clima molto stressante. Sabato e domenica non saranno pochi i Sagittario che tenderanno ad annoiarsi.

CAPRICORNO. Si avvicina un periodo di prospettive e rivincite, nonostante le complicazioni non manchino vista l’avversità di Giove.

ACQUARIO. Questa Venere in opposizione porta un weekend frenetico. C’è una certa scontentezza nell’aria, potrebbe essere riferita all’ambiente di lavoro, alla famiglia, oppure semplicemente al caos che in questi giorni in qualche modo coinvolge la vostra vita.

PESCI. Il sole in opposizione provoca piccoli disagi, e molti nati del segno potrebbero aver attraversato un periodo di confusione. Agitazione anche sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 09:27

