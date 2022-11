L'Oroscopo di Paolo Fox del weekend 26-27 novembre: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 26-27 novembre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Nel corso del fine settimana le coppie potranno recuperare l'intesa, Venere sarà favorevole anche per i single. Sul lavoro Giove sta finalmente tornando attivo.



TORO. L'amore nelle prossime giornate potrà essere incerto, la colpa è di un novembre che ha causato, e sta causando, troppe tensioni. Chi non è riuscito in alcuni progetti lavorativi farebbe bene a tornare sui propri passi.



GEMELLI. Buone notizie per le coppie, chi desidera avere un figlio può approfittare di questo periodo di grande fertilità. Non si escludono nuovi progetti interessanti sul lavoro.



CANCRO. Nel corso del fine settimana risentirete di un po' di agitazione in casa, perciò il consiglio è di cercare di tenere le cose sotto controllo. Nel lavoro non bisogna perdere tempo con chi non ha nulla da dare.

LEONE. Il prossimo weekend porterà belle emozioni nella vita di coppia, approfittatene. Non si escludono buone intuizioni sul lavoro, abbiate ancora un po' di pazienza.



VERGINE. Venere tornerà favorevole già a partire dalla giornata di domani, anche per i single, che potranno avere quindi un’ultima parte di novembre importante. Giornate interessanti per quanto riguarda il lavoro.



BILANCIA. Non lasciate che il passato indurisca il vostro cuore, ora avete la possibilità di dimenticare qualche ferita; in amore entro la fine di novembre bisognerà affrontare un passo importante.



SCORPIONE. Chi vive una relazione con Toro e Leone potrebbe avere dei dubbi nel corso del prossimo fine settimana sulla validità del rapporto. Attenzione sul lavoro, potreste avere troppe spese.

SAGITTARIO. Se siete interessati a una persona è il momento giusto per incontrarla, sfruttate le stelle che sono dalla vostra parte nel corso del weekend. Buono il periodo anche per il lavoro.



CAPRICORNO. I single dovrebbero smettere di pensare solo al lavoro, le stelle sono promettenti e se vi impegnate nei prossimi giorni potreste avere qualche bella sorpresa.



ACQUARIO. Il prossimo weekend sarà caratterizzato da una grande vitalità, soprattutto per chi è in coppia. Pronti ad esplorare nuovi orizzonti sul lavoro.



PESCI. Nel corso delle prossime giornate in amore dovrete dimenticare il passato. Nel lavoro ora si desidera un ruolo di maggior prestigio,

