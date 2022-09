Oroscopo Paolo Fox weekend 24-25 settembre: ripensamenti in amore per i Pesci, i Gemelli iniziano una fase di recupero

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 24-25 settembre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Nel corso del fine settimana ritroverete la serenità in amore grazie a una Venere neutrale. Sul lavoro evitate di essere sempre in tensione per qualsiasi cosa.

TORO. Grazie alla Luna e a Venere inizia una fase di recupero che chiede un rinnovamento. Sul lavoro ci vuole coraggio, le nuove proposte non vanno sottovalutate.

GEMELLI. Tenete duro, sono gli ultimi colpi di coda di un periodo strano. Il consiglio è quello di fare con calma, nella giornata di sabato dovrete stringere i denti.

CANCRO. Le coppie possono parlare dopo una profonda crisi nel corso del fine settimana grazie a una venere favorevole. Alcuni dovranno affrontare piccoli problemi economici, non c’è tanta possibilità di scelta sul lavoro.

LEONE. Venere torna attiva nelle giornata di sabato e domenica e infatti potrete ritrovare una bella stabilità lavorativa, ma attenzione a discutere con un capo.

VERGINE. Luna nel segno e Venere favorevole nel corso del weekend aiutano ad amare. Sul lavoro meglio essere fedeli.

BILANCIA. Sole in transito porta nuovi incontri in amore. Avrete molte cose da fare e da organizzare.

SCORPIONE. Nel corso del fine settimana inizia una fase di grazie alla Luna e a Venere favorevole. Sarete chiamati a impegnarvi molto sul lavoro, ma i vostri sacrifici saranno ripagati.

SAGITTARIO. Se qualcosa non va è possibile dire basta a una storia d’amore. Arrivano buone idee sul lavoro, non sottovalutate alcune proposte.

CAPRICORNO. Le stelle sono favorevoli nelle giornate di sabato e domenica e porteranno una bella sensazione di benessere. Alcuni dovrenno risolvere dei problemi sul lavoro, ma in generale il periodo è stimolante.

ACQUARIO. Ci sarà qualche occasione in più, ma fate attenzione ai conflitti. Non è consigliato fare troppe cose.

PESCI. La giornata di sabato sarà sottotono, nel corso del fine settimana potrebbero esserci dei ripensamenti in amore. Non si escludono novità professionali.

