Oroscopo Paolo Fox weekend del 20-21 agosto: grandi soddisfazioni per l'Ariete, per la Bilancia meglio evitare discussioni inutili

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 20-21 agosto. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Nel corso del fine settimana potrete togliervi grandi soddisfazioni in ambito professionale, fate però le cose con calma. Attenzione a non infastidire chi vi circonda.

TORO. Se qualcuno gioca sporco non farene un dramma, lasciate semplicemente perdere andando dritti per la vostra strada, prima o poi giustizia verrà fatta.

GEMELLI. Nel corso di questo weekend sarete particolarmente gentili e chi vi circonda non potrà fare a meno di notarlo. Nuove amicizie e rapporti speciali vi permetteranno di recuperare energie.

CANCRO. Finalmente potrete fare una mossa azzardata che volevate fare da tempo e chi vi darà i frutti sperati. Approfittate delle giornate di sabato e di domenica per riposare, ne avete molto bisogno.

LEONE. Nel corso del weekend sarete pervasi da un buon umore fuori dal comune che sarà davvero contagioso. Alcuni nati del segno potrebbero avere bisogno di una pausa per gestire al meglio tutti gli impegni che avete.

VERGINE. Avete talmente tanti impegni che non sapete da dove cominciare. Forse è il caso di darvi delle priorità, se non volete che il tutto vi travolga. Non fatevi prendere dall’ansia e dallo stress. A

BILANCIA. Volete stare al centro dell'attenzione e conquistare tutti con il vostro fascino. Fate attenzione a non avere troppa sicurezza in voi stessi. In amore evitate discussioni e polemiche inutili.

SCORPIONE. Avete talmente tanti impegni che non sapete da che parte iniziare nel corso del weekend. Cercate di non farvi prendere dall'ansia, avete bisogno di una pausa e di ricaricare le pile.

SAGITTARIO. Siete stanchi di dedicarvi agli altri senza avere nulla in cambio. Nel corso del fine settimana cercate di pensare a voi stessi e a chi è importante per voi. In tanti casi dovete riuscire a fare un passo indietro quando necessario.

CAPRICORNO. In questo periodo rischiate di essere particolarmente nervosi e agitati. Non permettete a nessuno di intromettersi nei vostri affari, cercate di essere artefici del proprio destino.

ACQUARIO. La giornata di sabato sarà una giornata da vivere a pieno. In amore grazie al vostro fascino potrete conquistare le prede più ambite. Sul lavoro siete particolarmente impazienti, non vedete l’ora di vedere i frutti del vostro impegno.

PESCI. Nel corso delle giornata di sabato e domenica potete togliervi grosse soddisfazioni ed esprimere i vostri pensieri senza tante remore. Le vostre idee inoltre risulteranno vincenti. Non trascurate la salute.

