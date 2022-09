Oroscopo Paolo Fox weekend 1-2 ottobre: amore alle stelle per l'Acquario, prudenza sul lavoro per il Cancro

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 1-2 ottobre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Il fine settimana non sarà facile: la giornata di sabato sarà tutto sommato discreta grazie alla Luna, ma domenica, con Luna e Venere in cattivo aspetto, probabilmente non sarete dell'umore giusto per vivere un rapporto sano e affiatato. Giove aiuta i progetti sul lavoro.

TORO. Sarà un weekend discreto per quanto riguarda i sentimenti. La giornata di domenica in particolare, potrebbe rivelarsi piacevole per voi e la vostra anima gemella grazie alla Luna in trigono. Sul lavoro cercate di cogliere le opportunità che vi capitano.

GEMELLI. La prima parte di questo fine settimana potrebbe lasciare a desiderare in amore a causa della Luna in opposizione. Sul fronte lavorativo a volte potreste non avere le idee chiare, ma con Giove, Marte e Saturno favorevoli dovreste riuscire a superare qualunque ostacolo.

CANCRO. Venere rende faticose le relazioni amorose, se siete single per dare la giusta impressione di voi, dovrete evitare di essere egocentrici. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a non uscire fuori dai binari, ma con Giove negativo, attenzione comunque a come porterete avanti i vostri progetti.

LEONE. Sentimenti emozionanti nel fine settimana grazie a una Venere che apre a nuovi orizzonti e vi spinge ad esplorare. Sul lavoro cercherete di essere produttivi al massimo, ma non abbiate fretta per portare a termine i vostri progetti.

VERGINE. Fine settimana altalenante in ambito amoroso secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe influire sul vostro umore. Mercurio aiuta sul lavoro, con la giusta concentrazione si possono avere discreti successi.

BILANCIA. Sarà un weekend gradevole dal punto di vista sentimentale. Venere sarà alta nel vostro cielo, e porterà una buona dose di romanticismo. Sul fronte professionale Giove opposto non sarà di grande aiuto per i vostri progetti.

SCORPIONE. Periodo stabile in amore, ciò nonostante tra voi la vostra fiamma ci sarà un'ottima intesa. In ambito professionale state facendo un buon lavoro, ma non sarà questo il momento di fermarsi, anzi, cercate di dare di più.

SAGITTARIO. Ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti. La giornata di sabato in particolare sarà perfetta per concentrarsi di più sulla vostra vita amorosa. Attenzione a non prendere troppi rischi sul lavoro.

CAPRICORNO. Anche se la Luna sarà dalla vostra parte domenica, ci saranno ancora spiacevoli nervosismi da gestire in amore. Sul fronte professionale Mercurio porterà alcune idee, ciò nonostante, se non sono idee valide, sarà inutile sprecare tempo ed energie.

ACQUARIO. Weekend eccellente per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single sarete aperti a nuove conoscenze. Nel lavoro nessuno potrà fermarvi e presto l'impegno che mettete in ciò che fate verrà ripagato.

PESCI. Nel fine settimana il cielo tutto sommato sarà discreto in amore per voi. Approfittate della giornata di domenica per concentrarvi di più sul partner. Nel lavoro meglio mettere da parte qualcosa, e investire in un altro modo il budget a disposizione.

